Emerge il nome di Deborah Iurato a Star In The Star e Ilary Balsi ha un vuoto. Lo ammette lei stessa accennando ad un “vuoto cosmico” a proposito della maschera di Lady Gaga. A mandarla in tilt è stato Claudio Amendola, chiamato ad indovinare chi potesse nascondersi dietro la maschera della cantante internazionale.

Deborah Iurato è il primo nome che viene in mente a Claudio Amendola. La Blasi ha un attimo di esitazione che viene prontamente notato dagli utenti sui social. Giurato insieme ad Andrea Pucci e Marcella Bella, Claudio Amendola pronuncia il nome della Iurato e la Blasi chiede: “Come?”. Poi Marcella Bella ricorda: “Claudio, non puoi fare una domanda a Lady Gaga, non ti può rispondere“.

Ma non era una domanda. L’attore stava semplicemente provando ad indovinare l’identità della donna misteriosa dietro la maschera di Miss Germanotta, alias Lady Gaga.

Dopo le spiegazioni di Claudio Amendola, Ilary Blasi ha ammesso di aver avuto un “vuoto cosmico” e di non ricordare chi si nascondesse dietro la maschera di Lady Gaga. Il vuoto in realtà riguardava palesemente l’identità di Deborah Iurato, personaggio sconosciuto a Ilary.

“Io c’ho il vuoto cosmico”, le sue parole in diretta TV colta Inn flagrante. Deborah Iurato è tra i vincitori di Amici di Maria De Filippi ma la sua edizione passò alla storia per aver lanciato la band Dear Jack, guidata da Alessio Bernabei. I Dear Jack, vincitori morali dell’edizione, si sono classificato al secondo posto vincendo il premio della critica ma non sono pochi coloro che associano Amici 13 al nome del gruppo che subito dopo debuttò nei palasport per una tournée sold out che si è chiusa all’Arena di Verona.

A chiudersi in quel momento, sfortunatamente, anche la permanenza di Bernabei nella band a favore della carriera solista.