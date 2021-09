Lo Xiaomi Watch Color 2 è stato ufficialmente annunciato in Cina: parliamo diuno smartwatch cool, ben dotato in termini di hardware (tra cui il sensore per la misurazione della SpO2) e disponibile ad un prezzo davvero invitante. Un dispositivo perfetto per chi ama praticare sport, e questo si può notare dall forme piuttosto angolose ed impetuose della cassa e dai cinturini in silicone che presentano una propensione sportiva. Inoltre, quest’ultimi sono stati annunciati in ben sei diverse colorazioni molto belle: blu, arancione, giallo, verde, e i classici nero e bianco. Si tratta di un device il cui rapporto qualità/prezzo, almeno in Cina, è davvero interessate. L’unico dubbio è se questo wearable giungerà anche in Europa.

Quanto ai dettagli, lo Xiaomi Watch Color 2 sfoggia un display circolare AMOLED da 1,43 pollici (più ampio rispetto al modello precedente), ed una densità di pixel pari a 326ppi. Lo schermo è circondato da una cornice in metallo disponibile, tra l’altro, in tre finiture tra loro diverse. L’orologio intelligente del marchio cinese supporta 117 modalità sportive, di cui 19 sono professionali. Il dispositivo presenta il GPS a doppia frequenza ed i sensori per il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca 24 ore su 24, per la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e del sonno. L’indossabile è anche dotato di NFC per i pagamenti contactless e della connessione Bluetooth per collegarlo allo smartphone o alle cuffie auricolari. Il dispositivo è impermeabile fino a 5ATM.

Quanto all’autonomia della batteria (470 mAh), lo Xiaomi Watch Color 2 garantisce una durata fino a 30 ore con il tracciamento GPS attivo, mentre, senza il suo utilizzo, la durata è assicurata fino a 12 giorni. Quella massima, invece, si ottiene con la modalità di risparmio energetico, che raggiunge i 24 giorni. Ricordiamo che tale smartwatch è stato annunciato in Cina e le prime unità sono già disponibili in pre-ordine a circa 120 euro. Una volta esauriti i preordini, il device costerà di listino circa 130 euro. Per l’Europa ancora nessuna certezza circa il suo arrivo, ma se dovesse giungere i prezzi saranno sicuramente più elevati.