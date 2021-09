Come ormai ben sappiamo, Amazon Prime Video da quest’anno è entrata a far parte del mercato italiano dei diritti televisivi sportivi acquisendo in esclusiva, e per il triennio 2021-2024, le migliori partite di Champions League in onda il mercoledì sera. Per giunta, durante lo scorso mese di agosto, la piattaforma del colosso statunitense ha trasmesso anche la Supercoppa Europea tra Villareal e Chelsea (vinta poi dagli Blues). Ad oggi, possiamo dunque dire che inizia ufficialmente la massima competizione europea di calcio per club e tutti gli appassionati e tifosi della propria squadra partecipante possono già consultare il calendario delle partite e guardare in TV le sfide inedite.

Le partite della nuova Champions League verranno trasmesse su Sky, che manderà in onda 121 match su 137 tramite il pacchetto calcio, su Mediaset (le 121 partite su 137 trasmesse tramite Mediaset Infinity; inoltre, la stessa Mediaset trasmetterà in chiaro su Canale 5 una partita a turno), ma anche su Amazon Prime Video, che possiede i diritti di alcune partite. Il costo è di 36 euro all’anno oppure 3,99 euro al mese, e sarà trasmessa in diretta esclusiva la miglior partita del mercoledì sera. Quanto alla prima fase del torneo, inizierà ufficialmente il prossimo 14 settembre.

Il primo match che verrà trasmesso su Amazon Prime Video vedrà protagoniste Inter e Real Madrid, partita in programma mercoledì 15 settembre allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d’inizio è alle ore 21.00. Dopo i nerazzurri, Amazon trasmetterà in esclusiva, e nelle seguenti due giornate, anche le due partite della Juventus: la prima il 29 settembre contro il Chelsea allo Stadium (ore 21.00), il secondo match è in programma il 20 ottobre (sempre alle 21.00), in casa dello Zenit. Ricordiamo che il servizio Amazon Prime Video è visibile tramite l’apposita app, disponibile su tante smart TV, oltre che tramite smartphone e sui vari dispositivi Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.