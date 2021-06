Lo Xiaomi Mi 11 Ultra ha fatto molto parlare di sé, soprattutto in relazione al comparto fotografico posteriore dotato di un secondo display, oltre che di sensori di dimensioni davvero generose. Adesso è il momento di cominciare a parlarvi anche dello Xiaomi Mi 12 Ultra, grazie alle indiscrezioni raccolte e diffuse da Digital Chat Station. Il dispositivo in questione dovrebbe fare perfino meglio dell’attuale Xiaomi Mi 11 Ultra, che già appare stratosferico, aggiungendo il contributo del processore Snapdragon 895 di Qualcomm (non ancora presentato) ed un sensore fotografico posteriore da 192MP da 1cm (il produttore cinese starebbe lavorando per il miglioramento della modalità di cattura delle immagini, capaci di inglobare più luce per ottenere risultati di gran lunga superiore).

Un passo in avanti non di poco conto, soprattutto quando si tratterebbe di catturare fotografie nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, se non addirittura in penombra. Il sensore dovrebbe anche garantire il supporto alla tecnologia pixel binning 16-in-1 (foto equivalenti a 12MP). Lo Xiaomi Mi 12 Ultra, per quanto ne sappiamo, potrebbe anche includere la fotocamera frontale sotto il display, ed implementare lo standard di ricarica rapida a 100W in modalità wireless (che è tanta roba, rendiamoci conto dei progressi fin qui compiuti sotto questo preciso punto di vista).

Lo Xiaomi Mi 12 Ultra non farà di certo rimpiangere le precedenti generazioni, benché ci sia da dire che il precedente modello, adesso attuale, abbia sbalordito l’utenza per tutte le particolarità aggiunte (non era mai capitato fino ad allora di imbattersi in un dispositivo dotato di un display secondario per la fotocamera posteriore, che magari a qualcuno sarà risultato perfino superfluo, se non addirittura inappropriato). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.