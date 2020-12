Amazon Prime Video su Sky Q e sui device NOW TV: è così che stanno le cose alla luce dell’accordo siglato tra Amazon e Sky, che porterà alla disponibilità dei contenuti dell’uno sulle piattaforme dell’altro, e viceversa. A partire da oggi 14 dicembre, l’app di Amazon Prime Video sbarca su Sky Q e sui device NOW TV, e così, allo stesso modo, nei primi mesi del prossimo anno sarà l’app NOW TV a fare la propria apparizione sui dispositivi Fire Stick e Cube.

Non è difficile spiegare il motivo di una simile decisione: permettere agli utenti di entrambe le piattaforme di fruire dei rispettivi contenuti in un’unica postazione, a prescindere che si intenda vedere Amazon Prime Video o Sky (una vera comodità per tutti quegli utenti che hanno abbonamenti plurimi, e necessitano quindi di saltare spesso da una piattaforma all’altra). Gli abbonati Sky Q, da oggi 14 dicembre, avranno la possibilità di accedere ad Amazon Prime Video (sempre se clienti Prime) dalla sezione ‘App‘, oppure anche attraverso il comando vocale ‘apri Prime Video‘ (è bene precisare che per adesso è possibile lanciare l’applicazione attraverso il relativo comando vocale, anche se dal 2021 si potranno anche cercare contenuti particolari).

L’offerta Amazon Original sarà visibile nella schermata principale di Sky Q, insieme a quelli di Sky e Netflix. In egual maniera, l’app di NOW TV verrà resa disponibile nei primi mesi del 2021 (non ci sono date dedicate al momento) su Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick 4K (non ci sono menzioni per quanto riguarda il dispositivo Fire TV Cube, che comunque non dovrebbe essere tagliato fuori). Se avete altre domande da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.