La famiglia Active di casa Samsung si arricchisce di un nuovo membro. Si tratta del già chiaccheratissimo Galaxy Tab Active3, presentato in via ufficiale solo nelle ultime ore dal gigante sudocreano dell’hi-tech, tramite le pagine del proprio blog istituzionale. Come il brand ci ha abituati in passato, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un dispositivo di tipo “rugged”, ovvero pensato per adattarsi anche alle condizioni lavorative più estreme e difficili.

Leggendo sullo stesso blog, scopriamo infatti che il Samsung Galaxy Tab Active3 è un device certificato MIL-STD-810H, IP68 e soprattutto assolutamente resistente, tanto da poter “sopravvivere” addirittura a cadute di 1,5 metri di altezza se dotato della cover protettiva già inclusa nella confezione di vendita. In caso ne sia sprovvisto, la resistenza scende a 1,2 metri di altezza.

Samsung ha naturalmente messo a disposizione di fan e curiosi anche le specifiche tecniche ufficiali del Galaxy Tab Active3, che rispecchiano in line di massima quelle emerse tramite leak nelle passate settimane. Prima di tutto, lo schermo vanta un display LCD TFT PLS da 8″ con risoluzione WUXGA (1.920 x 1.200 pixel), mentre il processore sotto la scocca è un SoC Exynos 9810 octa-core. La RAM è pari a 4 GB, con storage interno espandibile tramite microSD di 64 o 128 GB. La fotocamera posteriore è da 13 MP con flash, la posteriore invece da 5 MP. Passando alla batteria, Samsung ne garantisce una da 5050 mAh, che può essere poi sostituita dagli stessi utenti.

A chiudere le caratteristiche dell’interessante – e a quanto pare assai resistente – Samsung Galaxy Tab Active3 troviamo la piena compatibilità con la S Pen – qui in versione speciale certificata IP68 – e supporto a sistema operativo Android 10, con aggiornamenti garantiti per tre generazioni. Tra le chicche del device – di cui non si conosce ancora il prezzo ufficiale in Europa -, abbiamo alcune feature aggiuntive che permettono di massimizzare e facilitare la produttività, come ad esempio la presenza di un tasto fisico aggiuntivo per lanciare direttamente le app o la possibilità di attivare una modalità ad altissima sensibilità del touch screen per usarlo senza togliere i guanti.