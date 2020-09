Dalle prime note de La Bocca Sul Cuore di Tosca si apre il sipario sui paesaggi più suggestivi del Brasile, scrutati per noi da una finestra che si erge sul Mediterraneo. Questa è la lezione che la cantante romana vuole impartirci con il suo grande potere di coniugare diverse realtà.

Del resto le intenzioni dell’ultimo album Morabeza (2019) già rivelavano il nuovo mondo pronto a sbarcare sul palco. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con Ho Amato Tutto è stata una piccola, meravigliosa parentesi: nello stesso contesto la sua versione di Piazza Grande di Lucio Dalla cantata insieme a Silvia Perez Cruz con l’arrangiamento di Joe Barbieri aveva stupito per le stesse sonorità che troviamo oggi ne La Bocca Del Cuore.

Il singolo esce oggi con un video girato, per scelta della stessa artista, in un locale di Piazza Vittorio a Roma. Lei, Tosca, cinge un tavolo circondata dai musicisti e la location è il simbolo dell’abbraccio tra le culture. La stessa intenzione è nelle note: Tosca ricorda che la musica è sempre un ponte in grado di abbattere differenze e pregiudizi, proprio come accadde nei secoli scorsi con le grandi contaminazioni tra i popoli.

Pur nella crepuscolarità del testo – che racconta il capolinea di un amore – Tosca riesce a infondere poesia con la sua interpretazione delle parole scritte per lei da Joe Barbieri, ancora lui, e con questo slancio ripropone quel desiderio di unità e uguaglianza che tanto abbiamo sofferto nei lunghi mesi del lockdown.

Ancora, il singolo è l’occasione per lanciare il nuovo spettacolo Morabeza che Tosca farà partire a dicembre per ammorbidire la fine di un anno duramente provato dalla paura e dall’angoscia. La Bocca Sul Cuore di Tosca è l’atterraggio soffice dopo un’estate appesantita dai tormentoni e dalla ricerca ossessiva di una leggerezza che oggi, come scopriamo, può arrivare anche con una bossanova gentile.

Mettiamoci una pietra su

del conto facciamo a metà

In tasca i rimpianti, silenzi distanti e chissà

Dovevi adorarmi di più

io forse non ho ammesso mai

Che dentro di me c’è una casa che ti aspetterà

La bocca oggi ti dice addio

Ma il cuore sa meglio di me

Che quello che ti dico io

È un “ti amo” al rovescio

È un “ti voglio” lo stesso

Il giorno che maledirai le strade che hai speso con me

Sarà quello il giorno in cui più abiterò dentro te

Domani io ti scorderò

Domani non avrò pietà

Ma oggi io resto sospeso diviso a metà

Dovevo capirlo da me

che il tempo fa cenere

Del foglio dove hai scritto al cielo la tua verità

La bocca oggi ti dice addio

Ma il cuore sa meglio di me

Che quello che ti dico io

È un “ti amo” al rovescio

È un “ti voglio” lo stesso

Mettiamoci una pietra su

del conto facciamo a metà

Inizia da adesso la vita che ci aspetterà