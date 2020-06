Ci sarà anche il Samsung Galaxy S20 Lite probabilmente

Presto alla serie Lite dei Samsung Galaxy potrebbe essere annesso anche il Samsung Galaxy S20 Lite, probabilmente per la fine dell’anno, come successo con il Galaxy S10 Lite. Da un po’ di tempo il colosso di Seul aveva sospeso tale pratica, salvo poi di recente ripensarci per permettere a più clienti di sperimentare alcune delle funzionalità dei suoi portabandiera, ad un prezzo più accessibile. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’attuale flagship è stato presentato all’inizio di quest’anno, e già molti si erano chiesti se ne sarebbe stata rilasciata una variante più economica.

Ebbene, così dovrebbe essere: il Samsung Galaxy S20 Lite dovrebbe essere lanciato. Secondo alcune fonti il dispositivo sarebbe in fase di sviluppo, ed essere poi contraddistinto dai product-code SM-G780 (Global) e SM-G781 (USA). Il Samsung Galaxy S20 Lite sarà disponibile, a quanto si dice, in tre versioni, chiamato per inciso Samsung Galaxy S20 Fan Edition (SM-G780 sarà disponibile in tutto il mondo, con o senza il 5G, mentre SM-G781 sarà venduto nell’unica variante 5G). Non sono state rese note le specifiche tecniche del device, che dovrebbe comunque avere almeno 128GB di memoria interna, e funzionare con Android 10 con One UI 2.5, l’ultima iterazione dell’interfaccia proprietaria del produttore asiatico in uscita col Samsung Galaxy Note 20 il 5 agosto.

Non è possibile sapere altro del Samsung Galaxy S20 Lite (già è tanto che sia stato confermato, finora non se n’era ancora parlato con così tanti dettagli), un device che potrebbe ingolosire molti utenti, specie se il suo prezzo di vendita dovesse mantenersi su standard accettabili (com’è stato nel caso del Samsung Galaxy S10 Lite, un altro modello che ha riscontrato un notevole successo insieme al Note 10 Lite). Se avete bisogno di rivolgerci qualche domanda specifica il box dei commenti in basso è lì appositamente per questo.