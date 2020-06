Tutti i giochi di Game Gear Micro: uscita e prezzo per il ritorno della storica console portatile

Del tutto a sorpresa, SEGA ha annunciato Game Gear Micro, nuova versione della sua storica e indimenticabile console portatile. Per festeggiare il 60esimo anniversario dalla sua fondazione, la compagnia giapponese – tra gli anni ’80 e ’90 storica rivale di Nintendo in campo hardware – ha quindi deciso di dare una rispolverata al device uscito per la prima volta nell’ottobre del 1990 nella Terra del Sol Levante. Esattamente 30 anni fa.

Come il nome già suggerisce, il Game Gear Micro può contare su dimensioni realmente contenute: SEGA parla di appena 80mm×43mm×20mm, mentre il peso non è stato rivelato – è comunque lecito credere che sarà anche lui proiettato verso il basso, a differenza del “ciccioso” modello originale. Come già fece il Game Boy con la sua versione Micro, anche il Game Gear in edizione “mini” strizza l’occhio ai collezionisti, presentandosi pure in diverse colorazioni. Si tratta di nero, azzurro, rosso e giallo, ognuno contenente quattro diversi giochi.

Nel Game Gear Micro nero avremo Out Run, Puyo Puyo Tsu, Royal Stone e Sonic the Hedgehog, in quello azzurro Baku Baku Animal Sekai Shiikugakari Senshuken, Gunstar Heroes, Sonic & Tails e Sylvan Tale, in quello rosso Columns, The G.G. Shinobi, Megami Tensei Gaiden Last Bible e Megami Tensei Gaiden Last Bible Special, e infine in quello giallo troveremo Nazo Puyo Arle no Roux, Shining Force, Shining Force II e Shining Force Final Conflict.

La disponibilità è prevista per il 6 ottobre 2020 in Giappone (a trent’anni esatti dal lancio), nessuna conferma riguardo il possibile arrivo in Europa e Nord America, mentre il prezzo è fissato sui 4.980 yen (circa 40 euro al cambio attuale). Non solo, è previsto uno speciale pacchetto che include tutti i colori al prezzo di 29.980 yen, con pure una lente d’ingrandimento Big Window Micro per lo schermo, altrimenti in vendita separatamente.