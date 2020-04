Oggi 23 aprile problemi Amazon di accesso al sito o all’app

Oggi 23 aprile si segnano problemi Amazon di accesso al sito o all’app: come potete apprendere visitando il portale ‘downdetector.it‘, le segnalazioni non sono affatto poche, e si potrebbe già cominciare a parlare di un vero e proprio down (che magari si risolverà nel giro dei prossimi minuti, o delle prossime ore, a seconda della gravità dell’accaduto). Finora le segnalazioni di guasto registrate superano le 1800, a riprova del fatto che i problemi Amazon di accesso al sito o all’app di oggi 23 aprile sono parecchio diffusi.

Allo stesso modo, almeno a noi personalmente nemmeno il servizio Amazon Prime Video sembra funzionare: nella fruizione dei contenuti multimediali offerti dalla piattaforma ci siamo imbattuti in un errore improvviso, che imputa l’interruzione del flusso audio/video ad un problema di connessione, in realtà inesistente (riusciamo a navigare ed anche ad accedere senza intoppi ad altri servizi simili, ed è quindi più che ovvio che la nostra connessione di rete non c’entri niente, anche perché il disturbo non riguarda solo noi).

Ci sono utenti che stanno provando a sentire l’assistenza per capire cosa effettivamente sia successo, e quale possa essere stata la causa dei problemi Amazon di accesso al sito o all’app (sappiamo non accadere quasi mai, ed è quindi naturale ci siano un po’ di perplessità). Non stupitevi qualora riscontraste anche voi problemi Amazon di accesso al sito o all’app: come vi dicevamo, è presto per parlare di un down conclamato, anche se le segnalazioni continuano a salire con una certa insistenza. Monitoreremo la situazione per voi e vi terremo aggiornati su tutti i suoi prossimi sviluppi.

AGGIORNAMENTO 14.43: avremmo preferito dirvi che i problemi Amazon di oggi 23 aprile, che sappiamo coinvolgere prevalentemente l’app e la piattaforma Amazon Prime Video (dopo le nostre prove abbiamo appurato che l’assistente digitale Alexa funge bene, almeno al momento), fossero stati risolti in poco tempo, ma, almeno per adesso, ancora niente da fare.