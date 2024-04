Cresce l’attesa nei confronti della PlayStation 6. Mentre PlayStation 5 continua a prosperare nel settore dei giochi, le speculazioni sul potenziale rilascio di PS6 – la sesta versione di una console che ha illuminato per la prima volta i televisori negli Stati Uniti nel 1995 – si profilano nelle menti degli appassionati. Sebbene Sony non abbia confermato ufficialmente lo sviluppo di una PS6, è opinione diffusa che la società stia lavorando attivamente dietro le quinte alla sua console di nuova generazione. Siamo nel pieno del ciclo di vita di PS5, che ha già visto l’introduzione di varianti come PS5 Slim e PlayStation Portal.

Cosa possiamo aspettarci dalla PlayStation 6: scheda tecnica, uscita e prezzo nel mondo

Sono passati più di tre anni dal lancio iniziale della PS5, ma ci aspettiamo che Sony si attenga alla tradizionale durata di sei o sette anni per ogni generazione di console. Dopo il punto della situazione condiviso nel 2023 sul nostro magazine, dunque, tocca tornare sull’argomento. Storicamente, le console PlayStation hanno mantenuto prezzi competitivi, ma dati i rapidi progressi tecnologici, si prevede che la PS6 sarà un’offerta premium.Mentre si attendono i dati ufficiali, gli analisti del settore speculano su una potenziale fascia di prezzo. Considerando i recenti lanci di console, che in genere sono compresi tra 399 e 499 dollari, il prezzo di PS6 potrebbe essere simile.

Tuttavia, la traiettoria è incerta, con la possibilità di un prezzo più alto, forse anche fino a raggiungere i 600 dollari. Si prevede che PlayStation 6 migliorerà i giochi con una maggiore potenza di elaborazione, potenzialmente dotata di un processore progettato su misura. Le speculazioni suggeriscono una scheda grafica di nuova generazione che supporti la risoluzione 8K per un realismo senza pari.

La sua potenziale integrazione con la realtà virtuale e il cloud computing potrebbe ridefinire i confini del mondo dei giochi. Insomma, occhio alle novità che porterà con sé la nuova PlayStation 6.