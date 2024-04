A distanza di un anno dalla loro ultima release, i Coma_Cose tornano oggi con MALAVITA, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Con questo nuovo singolo, i Coma_Cose iniziano il nuovo percorso discografico con Warner.

MALAVITA ha una sonorità inedita per la band: un sorprendente mix che fonde mandolini ed echi di flamenco con un ritmo urban trascinante e molto coinvolgente, prodotto da Merk & Kremont.

Il brano, originale e fresco, ha una prospettiva e uno stile narrativo diversi dal solito, non è una canzone in prima persona, ma il racconto in prosa di uno spaccato di vita. La protagonista della canzone è una donna dal passato burrascoso che decide di cambiare vita andandosene da un contesto opprimente che la tiene prigioniera.

Nel testo di MALAVITA si uniscono immagini contemporanee molto vivide a un linguaggio che pesca dal cantautorato anni ‘70, già firma della band che da sempre ama mischiare codici ed epoche musicali.

Il video, ideato e diretto da Fausto Lama per Fegatelli Entertainment e prodotto da Borotalco.tv, è una vorticosa sequenza di immagini cariche di rosso passione dove i Coma_Cose si alternano alla ballerina Federica Di Meo, che interpreta i personaggi legati al brano, coinvolta in una coreografia ipnotica a opera di Alessandra Valenti.