Realme ha ampliato la sua serie Realme 12 con il lancio del Realme 12 Lite in Turchia, un dispositivo che sembra essere una versione rimarchiata del Realme C67 4G. Questo smartphone offre un mix di specifiche interessanti, tra cui un processore Snapdragon 685 ed una fotocamera principale da 108MP. Andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche, specifiche e prezzi del nuovo smartphone.

Il Realme 12 Lite è dotato di un display Full HD+ da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento a 90Hz, una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e 950nit di luminosità di picco. Al suo interno, è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 685 (a 6nm), accompagnato da 6/8GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 2TB tramite microSD) e GPU Adreno 610. Quanto al comparto fotografico, il Realme 12 Lite vanta sul retro di una fotocamera principale da 108MP e una fotocamera ausiliaria da 2MP, mentre davanti la fotocamera selfie è da 8MP per scatti chiari e dettagliati da entrambe le prospettive. In termini di autonomia, il device integra una batteria da 5000mAh, supportata dalla ricarica rapida da 33W per un ritorno alla carica veloce quando necessario.

Il telefono è disponibile in due opzioni di colore, Oasis Sunny e Black Rock. Lato software, il dispositivo esegue il sistema operativo Android 14 su realme UI 5.0. Da notare che il Realme 12 Lite 4G è essenzialmente una versione rimarchiata del già esistente Realme C67 4G, offrendo le stesse specifiche di fascia media in un nuovo pacchetto. A seguire una panoramica sui prezzi del dispositivo ufficiale in Turchia, che partono da 10.999 lire turche (che al cambio attuale corrispondono a circa 320 euro) per la variante da 6+128GB, mentre il costo è di 14.999 lire turche (circa 430 euro al cambio) per la versione 8+256GB.

