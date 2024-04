L’Honor 200 Lite 5G, che recentemente è stato elencato sul sito Web di certificazione TDRA di NBTC e degli Emirati Arabi Uniti, ha una data di lancio confermata. L’azienda cinese ha annunciato che lo smartphone arriverà in vari Paesi europei, ma inizialmente il suo debutto è in programma il prossimo 25 aprile in Francia nelle tre colorazioni Starry Blue, Cyan Lake e Black, come indicato sul sito ufficiale per la Regione francese insieme al rendering ufficiale. Secondo le immagini trapelate, il dispositivo presenta un display flat con un ritaglio a forma di pillola e cornici uguali. I bordi piatti e i bilancieri di volume e potenza sul lato destro del telefono conferiscono un design elegante e funzionale.

Il lato posteriore del prossimo Honor 200 Lite 5G mostra un’isola rettangolare che ospita una configurazione a doppia fotocamera insieme ad un flash e con un sensore principale da 108MP per ottime prestazioni fotografiche. Il responsabile dell’assistenza clienti di Honor ha confermato che le vendite inizieranno lo stesso giorno del lancio, il 25 aprile. Il resto delle informazioni sul telefono rimane ancora nascosto, mantenendo viva l’attesa e la curiosità. Tuttavia, nel novembre scorso, Honor ha presentato i modelli Honor 100 e 100 Pro, purtroppo però non sono stati distribuiti nelle nostre latitudini. Entrambi i dispositivi presentano un nuovo design, con display OLED quad-curve e con i rispettivi processori Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 3 e 8 Gen. 2.

Gli Honor 100 e 100 Pro sono dotati di batterie da 5000mAh con ricarica rapida da 100W (con ricarica wireless a 66W, disponibile solo per il modello Pro), promettono prestazioni elevate ed una durata della batteria affidabile. Sul retro fotocamere da 50 + 12MP e 50 + 32MP indicano capacità fotografiche di alto livello per entrambi i modelli. Ora, con l’arrivo del modello Honor 200 Lite 5G, c’è molta curiosità su quali saranno le novità. Si spera in miglioramenti significativi in termini di prestazioni, funzionalità della fotocamera e design, mantenendo l’attenzione sulle caratteristiche che hanno reso Honor un marchio apprezzato nel mercato degli smartphone.

