Su WhatsApp ci sono ormai novità all’ordine del giorno, con funzioni che hanno il compito di migliorare l’esperienza utente e facilitando proprio la comunicazione con i propri contatti in rubrica. A tal proposito sono state notate due interessanti funzionalità che riguardano una migliore gestione dei preferiti e la condivisione di file in modo estremamente facile e veloce con le persone nelle vicinanze. Queste due novità sono state riscontrate all’interno del codice delle versioni beta 2.24.9.19 e 2.24.9.22 per Android.

In uscita l’aggiornamento WhatsApp sui preferiti e gestione vicinanze per gli utenti italiani

Non solo questione sticker trattata di recente, dunque. Attualmente non sono ancora disponibili per quegli utenti che sono iscritti al programma Google Play. Si attende insomma un loro rilascio prima in versione beta, che possano quindi essere testate dagli utenti che ne fanno parte, per poi approdare sul canale stabile di WhatsApp. Ciò lascia intendere come ci voglia ancora un po’ di tempo prima che queste due funzionalità possano essere utilizzate dagli utenti Android che si ritrovano ogni giorno a comunicare tramite questa famosissima app di messaggistica.

Approfondendo la migliore gestione dei preferiti, quello che ha intenzione di fare WhatsApp è di permettere agli utenti di trovare rapidamente le persone e i gruppi con cui si interagisce di più. Andando all’interno del menu Impostazioni, ecco che si potranno aggiungere, riordinare e rimuovere i contatti e i gruppi preferiti in modo rapido. Sicuramente un aspetto importante per condividere con più velocità tutto ciò che si vuole con i contatti preferiti. Per quanto riguarda invece la condivisione nelle vicinanze, qui nelle Impostazioni di WhatsApp si farà largo una sezione apposita sulla richiesta dei permessi necessari per il trasferimento dei file.

Si potrà attivare tale funzione solo con quegli utenti presenti nelle vicinanze che accedono alla stessa schermata di condivisione sull’app e soprattutto se forniscono l’autorizzazione per essere rilevati e per connettersi. Chiaramente c’è la crittografia end-to-end a proteggere i vari dati. In questi casi i dati richiesti sono: accesso a foto, contenuti multimediali e file sul proprio dispositivo; autorizzazione per trovare e connettersi ai dispositivi sulla rete locale; autorizzazione per trovare, connettersi e determinare la posizione dei dispositivi nelle vicinanze.