Le prime immagini del Huawei Watch Fit 3 hanno fatto la loro comparsa, svelando un dispositivo che sembra prendere ispirazione dalle recenti generazioni di Apple Watch. Questa nuova proposta della casa cinese pare avere tutte le carte in regola per competere nel mercato degli smartwatch di fascia bassa, offrendo un design che richiama da vicino il noto marchio statunitense. Secondo quanto riportato da Roland Quandt, il Huawei Watch Fit 3 presenterà un display leggermente più squadrato rispetto alla sua precedente generazione. Inoltre, sarà dotato di un pulsante fisico posizionato sul bordo laterale destro, un dettaglio che lo allinea ancora di più con il design degli Apple Watch.

Già con il precedente modello, il Huawei Watch Fit 2, l’azienda cinese si era avvicinata al design degli smartwatch di Cupertino, ma con questa nuova iterazione sembra aver compiuto un ulteriore passo avanti. Il display del Huawei Watch Fit 3 sembra avere cornici leggermente più pronunciate rispetto alla scocca, ma ciò è comprensibile considerando il prezzo più contenuto del dispositivo, che attualmente si aggira intorno ai 100 euro. Le immagini diffuse mostrano quattro varianti di colore per la cassa, con una che presenta un pulsante fisico rosso in contrasto con il colore argento. Tuttavia, nonostante la chiara ispirazione agli Apple Watch, dal punto di vista delle specifiche tecniche le informazioni sono ancora scarse.

Il dispositivo è stato avvistato presso vari enti certificatori nelle scorse settimane, ma le informazioni emerse riguardano principalmente dettagli banali, come la presenza di connettività Bluetooth, la visualizzazione delle notifiche, lo storage, la riproduzione di file audio ed il tracking dell’attività sportiva. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche più avanzate del dispositivo. Tuttavia, considerando il successo della generazione precedente e l’arrivo sul mercato di varianti più economiche come il modello SE, è evidente che Huawei stia investendo risorse significative nella sua linea di smartwatch di fascia bassa. Il lancio del Huawei Watch Fit 3 sembra essere un passo naturale nella sua strategia di offrire alternative accessibili, ma funzionali agli utenti che desiderano un dispositivo indossabile versatile e conveniente. In un mercato dominato da colossi come Apple e Samsung, Huawei cerca di ritagliarsi uno spazio offrendo dispositivi che possano competere in termini di design e funzionalità di base, mantenendo al contempo un prezzo accessibile per un pubblico più ampio. Resta da vedere quali altre caratteristiche il Huawei Watch Fit 3 porterà con sé e se sarà in grado di conquistare la fiducia degli acquirenti alla ricerca di uno smartwatch economico, ma affidabile.

