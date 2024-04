Redmi pare stia mantenendo alto il nome del suo brand nel mercato degli smartphone. Dopo il recente lancio del Redmi Turbo 3 in Cina, adesso l’attenzione si sta spostando verso il possibile arrivo del Redmi K70 Ultra. Le recenti fughe di notizie hanno alimentato l’anticipazione su questo prossimo dispositivo, con il noto informatore Digital Chat Station che ha rilasciato dettagli chiave in anticipo sul lancio.

Le recenti indiscrezioni riguardanti il presunto Redmi K70 Ultra stanno suscitando grande interesse tra gli appassionati di smartphone. Sebbene il post di DCS su Weibo non abbia menzionato esplicitamente il nome del dispositivo, i dettagli forniti sembrano che si riferiscano chiaramente a questo modello. Secondo le recenti informazioni trapelate, il Redmi K70 Ultra potrebbe essere equipaggiato con il potente SoC MediaTek Dimensity 9300, che troviamo già a bordo delle serie OPPO Find X7, vivo X100 e iQOO Neo 9. Le specifiche trapelate suggeriscono che il dispositivo potrebbe presentare un elegante pannello 8T OLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 1,5K e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, incorniciato da una struttura in metallo e un corpo in vetro, suggerendo quindi un design premium. In tal caso, il display andrebbe a toccare una luminosità massima di 5000nits e una tecnologia PWM Dimming a 4320Hz.

Inoltre, sul retro dovremmo trovare un modulo a tripla fotocamera con sensori da 108+50+12MP (dotato di ultra-grandangolo e teleobiettivo), mentre davanti una selfie-cam da 16MP. Il device sarà alimentato da una generosa batteria da 5500mAh con supporto per la ricarica rapida da ben 120 W; dunque, il Redmi K70 Ultra promette prestazioni fotografiche eccezionali e un’autonomia duratura. In aggiunta, lo chassis con grado di protezione IP68 suggerisce un dispositivo resistente ad acqua e polvere ed affidabile. Sebbene una data di presentazione ufficiale per il Redmi K70 Ultra non sia stata ancora confermata, le voci di corridoio suggeriscono che potremmo aspettarci il suo debutto nel secondo trimestre del 2024. Questo periodo sembra plausibile, considerando il ciclo di lancio precedente dei dispositivi Redmi e le tendenze del mercato degli smartphone.

