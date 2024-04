Huawei ha ufficialmente lanciato il suo nuovo bracciale intelligente Huawei Band 9 sul mercato cinese. Precedentemente rilasciato in Malesia, il dispositivo è disponibile per l’acquisto in Cina al prezzo di 269 Yuan, che al cambio corrisponde a circa 35 euro. Vediamo cosa offre questo nuovo prodotto in termini di caratteristiche e specifiche. La smart-band presenta un design leggero e confortevole, ideale per l’uso quotidiano. È resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, consentendo agli utenti di indossarlo durante l’attività sportiva e anche durante il nuoto.

Il Huawei Band 9 si distingue per le sue avanzate funzionalità di monitoraggio della salute e del fitness. Tra le principali caratteristiche troviamo: un monitoraggio preciso della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), della qualità del sonno (fornendo informazioni sulle fasi del sonno, il sonno profondo e legger ed, inoltre, la qualità generale del riposo) e della respirazione. Questi dati permettono agli utenti di avere una visione dettagliata della loro salute e di adottare eventuali misure necessarie. Il Huawei Band 9 registra anche automaticamente l’attività fisica durante il giorno, inclusi passi, distanza percorsa, calorie bruciate e durata dell’esercizio. Questo aiuta gli utenti a monitorare i progressi verso i loro obiettivi di fitness ed a mantenere alta la motivazione.

Il nuovo Huawei Band 9 mantiene la leggerezza e la sottigliezza del suo predecessore, pesando solamente 14gr. e con uno spessore di 9mm. La smart-band presenta un ampio display touch AMOLED da 1,47 pollici, offrendo un’esperienza visiva più coinvolgente. Gli utenti possono personalizzare l’aspetto del braccialetto scegliendo tra una varietà di quadranti tematici e l’Always-On Display con stili personalizzabili. Una particolare caratteristica è la rapida ricarica: con soli cinque minuti di ricarica, il Huawei Band 9 può funzionare fino a due giorni, mentre con una carica completa, in soli 45 minuti, offre fino a 14 giorni di utilizzo massimo.

