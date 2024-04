Emergono proprio in queste ore nuove anticipazioni sulla possibile scheda tecnica degli iPhone 16 di Apple, visto che con ogni probabilità questa serie presenterà una capacità della batteria maggiore rispetto ai modelli della generazione precedente. Il discorso dovrebbe riguardare tutti, ad eccezione dell’iPhone 16 Plus, il quale con ogni probabilità avrà una batteria meno capiente rispetto al suo predecessore. Questo secondo il leaker cinese con sede su Weibo, vale a dire OvO Baby Sauce OvO, che inizia a godere di una certa credibilità tra gli addetti ai lavori.

Focus sulle anticipazioni riguardanti la batteria degli iPhone 16 verso la loro uscita in Italia

Dunque, bisogna andare oltre la questione relativa all’intelligenza artificiale trattata di recente. Nuove anticipazioni sulla batteria degli iPhone 16 verso la loro uscita. Possibile che la riduzione della capacità che potrebbe caratterizzare gli iPhone 16 Plus risulti trascurabile in termini reali grazie ai miglioramenti dell’efficienza in altri settori. Possibile anche che, riducendo la capacità, Apple possa in qualche modo cercare di massimizzare la differenziazione tra iPhone 16 Plus e iPhone 16 Pro Max nel tentativo di spingere i clienti verso le funzionalità premium.

Insomma, la classica scelta di marketing che punta al fatturato e a far propendere i potenziali acquirenti al modello di fascia alta. Vedremo, a tal proposito, quali saranno le scelte per i top di gamma, visto che il prossimo iPhone 16 Pro‌ Max in arrivo quest’anno vanterà una durata della batteria ancora maggiore, pari a oltre 30 ore. Un salto in avanti, a conti fatti, rispetto alle 29 ore dell’iPhone 15 Pro Max.

Solo indiscrezioni per ora, come raccolto sui social, ma è chiaro che già oggi ci sia molta attesa per i nuovi iPhone 14 che verranno svelati subito dopo la stagione estiva qui in Italia.

