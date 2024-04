Occorre fermarsi un attimo oggi, concentrandosi sulle prospettive AI per iPhone 16. Fondamentale, infatti, condividere coi nostri lettori il punto sulla scheda tecnica potenziale per i prossimi top di gamma Apple. L’intelligenza artificiale non avviene all’improvviso da un giorno all’altro. Si tratta di uno step che richiede tempo per comprendere i principi alla base dell’intelligenza artificiale, programmare il software e sviluppare l’hardware. Quanto Apple sia impegnata nella creazione di un sistema di intelligenza artificiale generativa e quanto sia un piano a lungo termine per rilasciare un’intelligenza artificiale di Apple all’inizio del ciclo di prodotto 2024 è ancora incerto.

Di sicuro, ad oggi sappiamo la prossima serie degli iPhone 16 verrà fornita con vari sistemi di intelligenza artificiale generativa, sia localmente che nel cloud. Di sicuro, sarà tutto più dettagliato in occasione della prossima Worldwide Developer Conference di Apple a giugno.

Le aggiornate prospettive AI per iPhone 16: cosa sappiamo oggi sulla scheda tecnica potenziale

Non solo questioni relative alla fotocamera in casa Apple, come osservato nei giorni scorsi con un altro approfondimento. La dotazione delle tecnologia dell’IA generativa a livello locale richiede una notevole quantità di potenza di elaborazione, come evidenzia Forbes. Gli ultimi chipset Android di Qualcomm, Mediatek e Samsung dispongono tutti di hardware dedicato all’intelligenza artificiale generativa, aumentando l’efficienza del processo sia in termini di velocità che di energia richiesta.

È interessante notare che anche il ritorno di una generazione ai chipset del 2023 limita la capacità di eseguire l’intelligenza artificiale sul dispositivo, lasciando poca scelta se non quella di utilizzare il cloud o di non includere affatto queste funzionalità negli aggiornamenti software. In ogni caso, ad oggi appare improbabile che Apple possa limitare l’intelligenza artificiale solo agli iPhone 16 Pro ed 16 Pro Max nei vari mercati in giro per il mondo.