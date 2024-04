La scorsa settimana, il colosso di Seul ha rilasciato il tanto atteso aggiornamento alla One UI 6.1 per i Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5. L’upgrade ha introdotto numerose funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sui telefoni pieghevoli Samsung. Tuttavia, sembra che abbia causato anche alcuni problemi, come la minore durata della batteria.

Come riportato da “SamMobile“, diversi utenti dei Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 hanno riferito che i loro telefoni hanno iniziato a riscontrare un consumo maggiore della batteria dopo aver installato la One UI 6.1. Di conseguenza, l’unità energetica dei telefoni pieghevoli non dura quanto prima del rilascio dell’aggiornamento all’ultima versione dell’interfaccia proprietaria dell’OEM sudcoreano.

Il produttore asiatico non ha ancora riconosciuto pubblicamente questo problema, ma potrebbe esserne a conoscenza, poiché molte persone hanno iniziato a lamentarsi sui siti di social media e sul forum della community di Samsung. Tali problemi generalmente si verificano dopo il rilascio di un aggiornamento importante ed il produttore sudcoreano tende a risolverli con gli aggiornamenti successivi. Tuttavia, il colosso di Seul non ha ancora confermato nulla al riguardo. Un’altra cosa che potete fare è aspettare qualche giorno prima di disperare: diciamo questo in quanto, in seguito ad importante aggiornamento come quello che i Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 hanno ricevuto, è del tutto normale assistere ad un brusco calo della batteria nel primissimo periodo, salvo poi vedere progressivamente aumentata l’autonomia con il passare del tempo (in genere sono richiesti da 7 ai 10 giorni per vedere il proprio dispositivo stabilizzarsi da questo punto di vista). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

