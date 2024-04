Il Samsung Galaxy S24 Ultra ha i suoi indiscutibili punti di forza nelle sue componenti hardware come la fotocamera, il processore, la batteria e pure nelle sue funzionalità software basate sull’intelligenza artificiale integrata. Eppure, un altro plus principale è rappresentato pure dallo schermo Corning Gorilla Glass Armor. Per sottolineare questo aspetto, la stessa Samsung ha diramato un video ufficiale nelle ultime ore, Questo per spiegare cosa c’è dietro una simile tecnologia e il perché sia così avanzata.

Secondo quanto riportato nella clip visibile a fine articolo, nessun altro smartphone al mondo attualmente in commercio allontana i riflessi come il Galaxy S24 Ultra. Proprio questo è la caratteristica essenziale del Gorilla Glass Armor di Corning che fa la differenza rispetto al passato e al presente dei pannelli a bordo degli smartphone. Lo specifico risultato è ottenuto attraverso un metodo di stratificazione estremamente preciso. Infatti, proprio per ottenere le proprietà antiriflesso già menzionate, si procede nel depositare Ioni speciali con estrema cura sul substrato di vetro. L’accortezza posta nell’operazione è incredibilmente alta, a livello nanometrico (per intenderci, per grandezze più piccole di un capello umano).

Il processo di produzione dei pannelli Gorilla Glass per i Samsung Galaxy S24 Ultra avviene in un ambiente ultra pulito, utilizzando sistemi di deposizione sotto vuoto. Si procede poi alla rimozione dell’aria attraverso la camera di lavorazione. mentre il gas Argon necessario viene iniettato nella camera a vuoto. Sempre nel video ufficiale appena condiviso da Samsung, Si evince poi che la ionizzazione del gas argon avviene attraverso l’ambiente del plasma, un po’ come avviene per la produzione dei chip semiconduttori. Un simile processo è abbastanza costoso e naturalmente incide sul costo finale del telefono di punta.

Per tutto quanto riportato, i Samsung Galaxy S24 Ultra sono estremamente protetti da urti e cadute (ossia fino a 4 volte più resistenti ai graffi e ai micrograffi) proprio con il Gorilla Glass Armor ma poi lo specifico pannello è pure in grado di ridurre i riflessi di un enorme 75% rispetto ai vetri di copertura della concorrenza. Entrambi gli aspetti sono dei validi motivi per la preferenza e l’acquisto.

Continua a leggere su optimagazine.com