Inutile negare che la visione degli ultimi aggiornamenti di stato WhatsApp dei contatti è una pratica frequente di tanti utilizzatori del servizio di messaggistica. Il controllo manuale dei contenuti condivisi da amici, colleghi e parenti è una prassi per molti. Sarà proprio per questo motivo che è in arrivo una novità che riguarda da vicino questo aspetto, nell’ottica di non tralasciare nulla di quanto a disposizione attraverso il proprio profilo.

Nell’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.8.13 ora presente sul Play Store, apprendiamo che è in fase di sviluppo una funzionalità per la quale tutti gli utenti potranno ricevere delle notifiche per aggiornamenti di stato ancora non visti. La solita fonte WABetaInfo ci mostra la schermata che testimonia questa volontà di integrare la specifica opzione. L’immagine di apertura articolo, in effetti, presenta proprio la notifica attraverso la quale il servizio di messaggistica ci avviserebbe della presenza del contenuto da visionare perché ancora non fruito.

Possiamo immaginare che la notifica relativa agli aggiornamenti di stato WhatsApp arriverà nel caso in cui l’utente sia stato precedentemente menzionato da un contatto. Se così fosse, di certo ogni utilizzatore del servizio non rischierebbe mai di non restare informato su qualcosa che lo riguarda e lo interessa da molto vicino. Un’altra ipotesi è che gli alert potrebbero riguardare maggiormente i contatti preferiti, magari quelli con cui si sono registrate interazioni più o meno recenti.

Non c’è dubbio sul fatto che l’introduzione della funzionalità per avvisare gli utenti sui nuovi aggiornamenti di stato WhatsApp sarà molto utile una volta a disposizione per tutti. Possiamo ritenere plausibile che la sperimentazione di questa novità continuerà ancora per svariate settimane per gli Android ma anche per i dispositivi con iOS e dunque per iPhone e iPad. Solo successivamente, sarà rilasciata per tutti attraverso i consueti canali degli store.

