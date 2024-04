Vivo ha adottato una strategia di lancio che può risultare un po’ confusa per i consumatori. Il Vivo V30 Lite, noto anche come Y100 4G, è stato ufficialmente lanciato in Russia e Cambogia, mentre il V30 Lite 5G è stato introdotto prima in Messico e poi in Arabia Saudita. Tuttavia, ci sono differenze significative nelle specifiche tra i modelli con lo stesso nome, a seconda del mercato. Ad esempio, il Vivo V30 Lite 4G appena lanciato in Russia è alimentato da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 685 4G, abbinato a GPU Adreno 610, con un’unica configurazione di memoria da 8GB di RAM RAM LPDDR4X e 256GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 espandibile tramite scheda micro SD.

Lo smartphone in questione esegue il sistema operativo Android 14 con Funtouch OS 14. Il Vivo V30 Lite 4G offre un display AMOLED E4 FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e luminosità di picco di 1200nit. È anche dotato di certificazione IP54 per la resistenza alla polvere e all’acqua, insieme a una protezione del vetro DT-Star2 Plus. Nonostante sembri avere una configurazione a tripla fotocamera, il Vivo V30 Lite 4G ha, in realtà, una configurazione a doppia fotocamera da 50MP (con EIS) + 2MP, mentre per i selfie dispone di un sensore da 8MP.

ARTICOLI CORRELATI

Altre caratteristiche includono una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 80W, connettività LTE e Bluetooth 5.0. Il device offre anche il supporto Dual SIM 4G, il Wi-Fi Dual Band, il GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, l’USB-C e gli speaker stereo. Tuttavia, manca il supporto NFC. Il prezzo di Vivo V30 Lite 4G varia anche a seconda del mercato, con il modello da 8 + 128 GB che costa circa 24.999 RUR in Russia (circa 250 euro al cambio attuale).

Continua a leggere su optimagazine.com