C’è in gioco una bella novità WhatsApp che ha a che fare con la tutela della privacy degli utenti. Gli sviluppatori dell’app d Meta stanno modificando la funzione di anteprima dei link per tutelare la riservatezza di tutti. La notizia è dunque ottima per chi tiene a cuore i propri dati personali e mira a tenerli sempre più sicuri da occhi indiscreti.

Il nuovo approccio relativo proprio alle anteprime di link in WhatsApp è stato inizialmente incluso in un aggiornamento dell’applicazione per i dispositivi Android in beta, ma ora è giunto anche per i device iOS sempre per la versione sperimentale presente su TestFlight. Qual è il punto a favore dunque dei nuovi aggiornamenti? Una volta installata l’ultima versioni del servizio sarà possibile disabilitare le anteprime dei collegamenti. In questo modo, si proteggerà il proprio indirizzo IP dall’essere dedotto da siti web di terze parti grazie alla mancanza dei collegamenti nelle chat singole come in quelle di gruppo.

In merito a quest’ultima novità WhatsApp, va detto che la disattivazione delle anteprime dei collegamenti vale solo per l’utente che procede in questa direzione dalle impostazioni. Gli altri partecipanti ad una conversazione che non decideranno allo stesso modo continueranno ad essere in grado di generare anteprime avanzate per i propri collegamenti. Naturalmente potranno poi cambiare idea in qualsiasi momento.

Il rimedio messo in atto dagli sviluppatori ha la seguente spiegazione: le anteprime dei collegamenti spesso contengono metadati come indirizzi IP, dunque cancellando proprio i collegamenti ecco che si riduce sensibilmente il rischio di tracciamento da parte di hacker e dunque la possibilità di vedere invasa la privacy. Come già riferito, la novità è ancora in sperimentazione sia per i dispositivi Android che per quelli iOS. Non resta che attendere che l’implementazione sia effettiva per tutti.

