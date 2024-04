L’instore tour dei La Sad parte oggi, insieme all’uscita del disco Odio La Sad. La band rivelazione del Festival di Sanremo 2024 comunica gli appuntamenti farmacopie per il nuovo album di inediti disponibile da oggi nei negozi e negli store digitali.

Si parte da Torino il 5 aprile per far tappa a Padova il 7 aprile e a Bologna nello stesso giorno ma in orario serale. L’8 aprile, i ragazzi dei La Sad firmeranno le copie dell’album a Roma (Discoteca Laziale) per poi passare per Milano il 9 aprile (Mondadori, Piazza Duomo). Il 10 aprile saranno a Napoli e l’11 a Bari, ultimo appuntamento al momento previsto.

Il trio formato da Theø, Plant e Fiks ha lavorato anche con alcuni colleghi. All’interno dell’album ci sono infatti collaborazioni con Pinguini Tattici Nucleari, Rose Villain, Articolo 31, Bnkr44, Naska e Donatella Rettore.

Il singolo con cui ha partecipato alla 74° edizione del Festival di Sanremo, Autodistruttivo, e l’album d’esordio, Sto Nella Sad, sono stati certificatiDisco d’Oro da FIMI/GfK Italia.

Tracklist Odio La Sad:



1. ODIO LA SAD / 2. MALEDETTA VITA ft. Pinguini Tattici Nucleari / 3. SADGIRL / 4. NON LO SAI ft. Rose Villain / 5. AUTODISTRUTTIVO / 6. GOODBYE ft. Articolo 31 / 7. MEMORIA ft. BNKR44 / 8. IL MIO INCUBO PEGGIORE / 9. SUMMERSAD 4 ft. Naska / 8. LAMETTE ft. Donatella Rettore / 11. FUCK THE WRLD

Le date dell’instore tour dei La Sad

05/04 Torino – Mondadori Bookstore – Piazza Castello 117, ore 16.30

07/04 Padova – Mondadori Bookstore- Via Cavour 16, ore 14.30

07/04 Bologna – Mondadori Bookstore – Via Larga 10, ore 18.00

08/04 Roma – Discoteca Laziale – Via Giovanni Giolitti 263, ore 17.00

09/04 Milano – Mondadori – Piazza Duomo, ore 17-00

10/04 Napoli – Feltrinelli – Piazza Giuseppe Garibaldi, ore 17.00

11/04 Bari – Feltrinelli – Via Melo da Bari 119, ore 17.00