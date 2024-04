WhatsApp è senza dubbio un’applicazione molto utile da avere sul proprio smartphone ed effettivamente tutti gli utenti che ne possiedono uno hanno un account di tale app. Si ha modo di poter comunicare in modo rapido ed istantaneo con i propri contatti in rubrica, poter effettuare chiamate, videochiamate e scambiare file di ogni genere. Negli anni sono state introdotte tante novità in grado di rendere WhatsApp sempre più completo e funzionale, accorgimenti utili per favorire la comunicazione e stare attenti alla privacy.

Focus sui messaggi WhatsApp che potranno essere letti a voce alta in pochi passi anche in Italia

Oltre alle videochiamate, trattate di recente, ci sono anche dritte extra. Vogliamo però parlarvi quest’oggi di un trucchetto molto particolare che non necessita di un aggiornamento o di un’applicazione di terze parti, ma cambiando delle semplici impostazioni all’interno del proprio smartphone si può far parlare WhatsApp. Cosa significa questo? In poche parole i messaggi potranno essere letti a voce alta direttamente dall’applicazione di messaggistica, a noi basterà semplicemente ascoltarli.

Per attivare questa funzione bisogna effettuare dei semplici passaggi sul proprio smartphone ed in pochi passi WhatsApp si trasformerà in un assistente virtuale. Per far parlare WhatsApp sarà necessario, per chi possiede un iPhone, recarsi nelle impostazioni dello smartphone e cliccare sulla voce Accessibilità. A questo punto bisogna premere su Contenuto letto ad alta voce ed abilitare la prima funzione in elenco. Fatto ciò basterà aprire WhatsApp e tenere premuto sul messaggio che si ha intenzione di far leggere ad alta voce direttamente dallo smartphone e qui si aprirà un menu a tendina.

Infine bisogna premere su Parla ed ecco che il messaggio sarà letto ad alta voce direttamente da WhatsApp. Può essere una funzione utile quando ad esempio i messaggi sono troppo lunghi oppure non si ha modo di mantenere lo sguardo sullo smartphone perché si sta facendo altro. In questo modo sarà direttamente WhatsApp a leggere il messaggio per voi. Se quindi volete provare tale funzione, ecco i vari passaggi da effettuare per attivarla.

