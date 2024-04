Esce Ragazzi Fuori di Clara, il nuovo singolo scritto e composta dall’artista per la quarta stagione di Mare Fuori.

Il brano è estratto dal suo album di esordio “PRIMO”, ed è disponibile in radio da venerdì 5 aprile. Scritto da Clara Soccini, Alessandro La Cava, Vincenzo Centrella, Stefano Lentini, che ne ha curato anche la produzione, “Ragazzi Fuori”, è un brano generazionale.

“L’amore scotta, la voce è rotta, la vita è stronza”, recita il testo e sta ad indicare la storia di un ragazzo di oggi che, uscito dall’idillio dell’infanzia, si scontra con i primi intoppi della realtà. “Metti la maglia al contrario che tanto se esce si pensa sia moda” è un invito a essere liberi di esprimere se stessi, senza dover sottostare a canoni imposti.

Da oggi è disponibile anche il videoclip ufficiale di “Ragazzi Fuori”, in un’esclusiva performance di Clara per Vevo DSCVR, con la regia di Eleanor Gracehann e Nick Calafato.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Diamanti Grezzi” (disco d’oro), stabile in TOP20 della classifica Fimi/gfk dei singoli, CLARA ha annunciato gli appuntamenti del suo PRIMO TOUR, sia nei festival estivi, sia nei club nel mese di ottobre 2024.

Il tour estivo, prodotto da Live Nation, porterà CLARA per la prima volta sui palchi dei più importanti festival italiani. La prima data vedrà l’artista al Mosa Festival di Casalgrande (RE) giovedì 13 giugno 2024, per poi proseguire al Nameless Music Festival ad Annone di Brianza (LC) venerdì 14 giugno 2024, al Varese Summer Festival sabato 20 luglio 2024, all’Ama Music Festival di Bassano del Grappa (VI) venerdì 23 agosto 2024 e per concludere sarà a La Notte Più Rosa di Porto Sant’Eplidio (FM) sabato 24 agosto 2024. I biglietti sono già acquistabili online e nei punti vendita autorizzati. Le date previste nei club a marzo sono state spostate a ottobre e il viaggio live di CLARA proseguirà a partire da Roma giovedì 3 ottobre 2024 a Largo Venue, continuando al Demodé di Bari sabato 5 ottobre 2024, al Duel di Napoli domenica 6 ottobre 2024, al Viper Theatre di Firenze sabato 12 ottobre 2024, all’Hall di Padova domenica 13 ottobre 2024 e, infine, ai Magazzini Generali di Milano martedì 15 ottobre 2024. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date.

Testo Ragazzi Fuori di Clara

Ah-ah, ah-ah

Eh-ehCrescere quanto ci costa

Se siamo nati come fiori per strada

Senza manco farlo apposta

L’amore scotta, la voce è rotta, la vita è stronza

Luci dei palazzi

Che ci annebbiano ancora la vista

E i tuoi occhi stanchi

Ora sono diversiSei dentro un loop, loop, loop, loop, loop

Che ti fa andare più giù, giù, giù, giù, giù

Ma ti sembra tutto quanto un déjà vu

Non ti riconosci più, gridi contro ai muri

Siamo solamente dei ragazzi fuori

Siamo l’acqua, ma sporca

Con una bussola rotta, senza direzioni

E fa paura

Come quando cammini a Milano di notte

E la luna

Non ti fa compagniaMetti la maglia al contrario

Che tanto se esci si pensa sia moda

Rimangono petali senza colori

Lasciati per strada

Cresci sempre di più e che cosa resta?

Togli la ruggine dalla faccia

Cerchi dentro lo specchio una risposta

Gridi contro ai muri

Siamo solamente dei ragazzi fuori

Siamo l’acqua, ma sporca

Con una bussola rotta, senza direzioni

E fa paura

Come quando cammini a Milano di notte

E la luna

Non ti fa compagniaSei dentro un loop, loop, loop, loop, loop

Che ti fa andare più giù, giù, giù, giù, giù

Ma ti sembra tutto quanto un déjà vu

Non ti riconosci più, gridi contro ai muri

Siamo solamente dei ragazzi fuori (siamo fuori)

Siamo l’acqua, ma sporca (ah-ah)

Con una bussola rotta, senza direzioni

E fa paura (fa paura)

Come quando cammini a Milano di notte

E la luna (e la luna)

Non ti fa compagnia

Sei dentro un loop, loop, loop, loop, loop

Che ti fa andare più giù, giù, giù, giù

Déjà vu, uh

Ah-ah-ah