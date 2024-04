Concediamoci un primo sguardo a quello che probabilmente potrebbe essere l’aspetto di iOS 18, il prossimo aggiornamento Apple per iPhone compatibili. Nelle scorse ore, il noto sito di settore MacRumors ha pubblicato l’immagine visibile in apertura articolo e che mostrerebbe la schermata della fotocamera prevista proprio dalla prossima release software. Ragioniamoci pure su per capire in quale direzione starebbe andando Apple.

La fonte autorevole già indicata asserisce di aver ricevuto l’anteprima da un referente anonimo, a sua volta in contatto con un ingegnere al soldo dell’azienda di Cupertino. Ne consegue che la notizia va senz’altro presa con le pinze ma quanto riportato potrebbe essere molto vicino alla realtà dei fatti. Dopo uno sguardo al contenuto proposto, possiamo senz’altro riferire che il prossimo aggiornamento per iPhone, per il suo design, sarebbe davvero molto simile al software che gira sulle cuffie Vision Pro di Apple.

Gli elementi traslucenti e i pulsanti lucidi (quasi ad effetto specchio) sarebbero dunque una caratteristica peculiare dell’interfaccia della fotocamera. Possiamo dunque ritenere che tutte le altre schede previste all’interno dell’update, per ogni sua funzione principale o accessoria, seguiranno lo stesso stile. Si tratterebbe senz’altro di un cambiamento molto significativo, in assoluto contrasto con tutto quanto visto fino a questo momento. Questa prospettiva appare plausile ma, allo stesso tempo, anche dai contorni incerti. D’altronde, un esperto del mondo Apple come Mark Gurman tra le file di Bloomberg aveva invece ipotizzato dei cambiamenti meno evidenti per l’interfaccia del sistema operativo per quest’anno.

All’uscita di iOS 18 non manca poi molto. Almeno nella sua prima versione beta per gli sviluppatori, l’update farà di certo capolino il prossimo 10 giugno. Per questa data è previsto il via alla WWDC 2024 Apple a Cupertino. Il lungo cammino della sperimentazione dell’aggiornamento proseguirà poi nel corso di tutta l’estate fino al rilascio definitivo per gli utenti a livello globale, nel mese di settembre.

