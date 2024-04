I patiti dei canali WhatsApp gradiranno di certo sapere che è in arrivo una novità che li riguarda da molto vicino. Il servizio di messaggistica è in procinto di sviluppare una funzione che consentirà di avere a disposizione dei suggerimenti utili per iscriversi a canali aggiuntivi in linea con le proprie esigenze.

L’aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.24.8.7 aveva già dato segnali di una simile opzione e ora ne riceviamo un’ulteriore conferma da WhatsApp beta per iOS 24.7.10.72, ora presente sull’app TestFlight .Come al solito, delle puntuali informazioni al riguardo ci vengono fornite dalla fonte WABetaInfo, dunque non abbiamo alcun dubbio su cosa ci attende nel futuro all’interno del servizio.

L’immagine di apertura articolo, sempre fornita da WABetaInfo, mostra proprio la futura schermata che conterrà i suggerimenti di canali WhatsApp. Nella scheda Informazioni di ogni singolo canale saranno visibili dei consigli su altre fonti da seguire. Queste saranno state selezionate in automatico e sulla base di argomenti e contenuti affini a quello di proprio interesse. Da quanto noto finora, sembrerebbe che i suggerimenti utili siano possibili fino ad un massimo di cinque, almeno in un primo momento. Non si esclude poi che questo numero possa aumentare e comunque l’elenco più o meno fornito dipenderà sempre dalla disponibilità o meno di strumenti affini a quello già in suo.

Oltre che nella schermata Informazioni, i suggerimenti di canali WhatsApp simili dovrebbero comparire sempre più numerosi anche nella fase di ricerca generica degli utenti. Questo tipo di funzione aiuterà di certo gli utenti finali a trovare sempre più informazioni di proprio interesse ma anche gli stessi creatori dei canali ne gioveranno e non poco, visti i potenziali nuovi iscritti e lettori di contenuti.

Come al solito, per giungere all’implementazione reale dell’aggiornamento WhatsApp con i canali suggeriti bisognerà attendere un po’. Gli sviluppatori sono di certo all’opera per portare questa e altre novità nel servizio e l’operazione potrebbe richiedere anche svariate settimane.

