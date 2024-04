In questa serata di mercoledì 3 aprile non funziona WhatsApp: un vistoso down sta interessando il servizio di messaggistica di Meta e, a dire la verità ci sono anche dei serissimi problemi pure per il social Instagram. Capiamo dunque quale sia la situazione per entrambe le piattaforma e cosa possiamo aspettarci nei prossimi minuti e ore.

In che modo non funziona WhatsApp in questa serata? In molti stanno visualizzando una strana notifica relativa al controllo dei messaggi in corso. In realtà, sta accadendo che i contenuti non siano inoltrati e dunque neanche ricevuti, sia nelle chat singole che in quelle di gruppo. A nulla valgono i numerosi tentativi degli utenti. La situazione del clamoroso down odierno è ben messa in evidenza dalla piattaforma Downdetector che, oramai da circa un’ora sta registrando migliaia e migliaia di segnalazioni di anomalie e vari errori.

Per il momento Meta non ha chiarito le motivazioni del disservizio e dunque non sappiamo il perché WhatsApp non funzioni oramai dalla prima serata odierna. Probabilmente i server dedicati al servizio di messaggistica sono incappati in seri problemi e sarà necessario un intervento di manutenzione straordinaria davvero importante per risolvere il tutto.

Così come WhatsApp, anche Instagram starebbe sperimentando numerose anomalie sempre nella serata di questo primo giovedì del mese. In effetti, il social per immagini mostra problemi vistosi all’accesso e pure nella visualizzazione di feed e storie. Trattandosi di un ulteriore servizio di Meta, possiamo immaginare una matrice comune del down. Per fortuna invece, o almeno per il momento, Facebook non mostrerebbe alcuna anomalia. La situazione è tuttavia in continuo divenire e potrebbe facilmente cambiare.

Aggiornamento 21:30 – La situazione sta lentamente rientrando ma ci sono ancora numerosi utenti che lamentano l’impossibilità di inviare messaggi attraverso WhatsApp. Magari nel giro di un’oretta, ogni anomalia dovrebbe rientrare.

Continua a leggere su optimagazine.com