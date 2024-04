L’addio alla musica di Lizzo è stato frainteso, per questo la popstar si è rivolta ai social per chiarire il messaggio postato qualche giorno fa. Lo ha fatto, Lizzo, con un video in cui riprende punto per punto il messaggio che inevitabilmente è stato oggetto di speculazioni ed equivoci. Soprattutto il comunicato ha suscitato la reazione delle ballerine che in passato hanno denunciato la cantante per molestie sessuali, che attraverso il loro avvocato Ron Zambrano hanno commentato in un intervento su Entertainment Weekly: “Il suo ultimo post è solo un altro sfogo in cui cerca attenzione”, e soprattutto: “Dovrebbe invece dare uno sguardo onesto a se stessa”.

Lizzo chiarisce sull’addio alla musica

In un video postato sui social, dicevamo, Lizzo ha ripreso il discorso sul presunto addio alla musica annunciato nei giorni scorsi. Brevemente, la cantautrice nega la volontà di ritirarsi, piuttosto spiega che con quelle parole intendeva prendere le distanze da tutti gli aspetti negativi. Le sue parole:

“Quando dico ‘smetto’, intendo che smetto di prestare attenzione all’energia negativa. Ciò a cui non rinuncerò è la gioia della mia vita, ovvero fare musica, connettere le persone, perché so di non essere sola”.

Quindi: “Continuerò ad andare avanti […]. Ancora una volta, voglio solo dire grazie. L’amore che ho ricevuto significa più di quanto voi crediate”. Eppure il giudizio da parte dell’avvocato delle ballerine che avevano denunciato le molestie continua ad essere severo, e liquida quell’annuncio frainteso come “capricci infantili” di cui la popstar si sarebbe resa protagonista in passato.

Cosa aveva scritto la popstar

“I quit”, ovvero: “Mollo tutto“. Con queste parole lapidarie si chiudeva la nota pubblicata da Lizzo il 29 marzo. La popstar si diceva “convinta che il mondo non mi voglia” per via delle “bugie che vengono dette su di me“, sentendosi “bersaglio delle battute per il mio aspetto fisico“. Per molti quel “I quit” poteva essere lo spoiler di un nuovo singolo, ma così non è stato.

