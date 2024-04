Il marchio Realme ha dato un’anteprima delle specifiche e delle caratteristiche del prossimo smartphone Realme GT Neo 6 nei giorni scorsi e recentemente ha rilasciato un poster che suggerisce il possibile debutto del Realme GT Neo 6 SE per la prossima settimana sul mercato cinese. Ora, in vista di questo imminente lancio, il Realme GT Neo 6 SE è stato individuato nel database di Geekbench con il numero di modello RMX3850.

Il Realme GT Neo 6 SE sarà alimentato da un processore octa-core che offre un’eccellente combinazione di potenza e efficienza energetica. La sua configurazione comprende tre core con clock a 1,90GHz, quattro core con clock a 2,61GHz e un core con clock a 2,80GHz. Questo processore è stato confermato come Qualcomm Snapdragon 7+ Gen. 3, garantendo prestazioni affidabili e reattive. Inoltre, il dispositivo sarà dotato di una GPU Adreno 732, che promette un’eccellente esperienza di gioco e grafica, offrendo una fluidità visiva ed una resa dei colori impeccabile.

Il Realme GT Neo 6 SE funzionerà con il sistema operativo Android 14 e con ben 16GB di RAM LPDDR5x e 1TB di storage interno UFS 4.0. I risultati dei test su Geekbench hanno rivelato punteggi solidi: 1889 nel test single-core e 5102 nel test multi-core. Il pannello display BOE offre un’esperienza visiva eccezionale, con un tasso di luminosità di 6000nit, un controllo touch preciso e una frequenza di campionamento del tocco istantanea di 2500Hz. Inoltre, supporta funzionalità come 8T LTPO, Game Super HDR, refresh rate fino a 120Hz e Pro-XDR. Le tecnologie di protezione degli occhi come AI Greenfield Eye Protection, AI Game Eye Protection e PWM a 2160Hz. La batteria da 5500mAh supporta la ricarica rapida da 100 o 120W. Infine, la fotocamera principale da 50MP con supporto OIS promette di catturare scatti nitidi e dettagliati, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

