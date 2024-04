Risulta essere molto interessante il prezzo del Samsung Galaxy S24 presente su Amazon quest’oggi e che potrebbe far capitolare molti utenti che sono alla ricerca di questo top di gamma, ma ad una cifra più bassa. Il modello in questione è quello grigio con una memoria interna da 256GB, quindi abbastanza capiente da poter avere in archivio documenti, immagini e video di ogni genere. Approfondendo ciò che propone Amazon nella giornata odierna, si evidenzia un prezzo finale per questo Samsung Galaxy S24 di 845 euro.

Partenza a razzo per il Samsung Galaxy S24 ad aprile con il prezzo di Amazon aggiornato in mattinata

Altro aggiornamento, dopo quello di due settimane fa. Attenzione però, visto infatti come si stia parlando di un’offerta appetibile, le scorte a disposizione sono ormai quasi terminate, quindi significa che bisogna accelerare i tempi d’acquisto per poter avere tale device tra le mani. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, ma soprattutto si ha la possibilità di pagare a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter affrontare un acquisto di questo genere.

Samsung GALAXY S24 SM-S921BZKGEUB Type: Smartphone

2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2

Come visto ci sono tutte le garanzie del caso, tra l’altro se non si è soddisfatti di questo Samsung Galaxy S24, cosa alquanto improbabile, si potrà effettuare il reso gratuito entro i 30 giorni dall’acquisto. Ricordiamo a questo punto le caratteristiche principali di questo top di gamma Android di stampo Samsung. Stiamo parlando di uno smartphone che può contare innanzitutto sull’intelligenza artificiale, il display è da 6,2 pollici FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 2340 x 1080 pixel, 418 ppi.

Per il processore spazio al Samsung Exynos 2400, 64-bit, 4 nm, Deca-Core con 8GB di RAM e la possibilità di scegliere tra 128 o 256GB di memoria interna. Il comparto fotografico di questo Samsung Galaxy S24 è composto da tre sensori posteriori con obiettivo grandangolare da 50 MP, F/1.8, autofocus Dual Pixel, OIS, teleobiettivo da 10 MP, F/2.4, 3 x ingrandimento ottico, fase rilevamento autofocus, OIS e obiettivo ultra grandangolare da 12 MP, F/2.2, campo visivo 120°. La fotocamera anteriore è da 12 megapixel. Infine la batteria è da 4000 mAh con ricarica veloce, 25W cablata, wireless 15W, Wireless PowerShare.

