Realme si appresta a lanciare la serie di smartphone Realme GT Neo 6 sul mercato cinese. Molto probabilmente il marchio farà debuttare il GT Neo 6 SE con il chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen. 3, mentre il GT Neo 6 potrebbe arrivare successivamente con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen. 3. Quest’ultimo sarà in competizione diretta con modelli come l’iQOO Z9 Turbo e il Redmi Turbo 3. Il fatto che il Realme GT Neo 6 abbia ricevuto l’approvazione dalla piattaforma di certificazione 3C in Cina suggerisce che il suo lancio potrebbe avvenire a breve.

Di recente, sono emerse ulteriori informazioni riguardanti due nuovi modelli di smartphone Realme nel database di certificazione 3C. Il primo, contrassegnato con il numero di modello RMX3850, sembra essere accompagnato da un caricabatterie da 100W. Si presume che questo dispositivo verrà commercializzato come “Realme GT Neo 6 SE” una volta lanciato sul mercato. Il secondo modello, identificato con il numero di modello RMX3852 nel database 3C, è stato associato a un caricabatterie rapido da 120W con il numero di modello VCBBOACH. Si ipotizza che questo telefono sarà introdotto come “Realme GT Neo 6” al momento del suo debutto. Realme ha già dimostrato di essere all’avanguardia nella tecnologia di ricarica rapida, con precedenti dispositivi che supportano cariche fino a 240 e 150W.

Tuttavia, il prossimo Realme GT Neo 6 segna un ulteriore miglioramento, diventando il primo smartphone dell’azienda a offrire una ricarica rapida da 120W. Inoltre, si dice che il Realme GT Neo 6 dovrebbe sfoggiare un display OLED da 6,74 pollici, con refresh rate da 144Hz e una risoluzione superiore di 1,5K; per quanto riguarda la fotografia, il telefono sarà dotato di un sistema versatile che include una fotocamera principale da 50MP, accompagnata da un’ulteriore fotocamera da 8MP e una da 2MP. Per i selfie, il telefono sarà fornito di una fotocamera frontale da 16MP. Si è anche ipotizzato che il GT Neo 6 SE possa essere rinominato come Realme GT 6 per il mercato internazionale. Tuttavia, non sappiamo se il Realme GT Neo 6 sarà disponibile al di fuori della Cina.

Continua a leggere su optimagazine.com