Il nuovo Samsung Galaxy A55 sta ricevendo il primo aggiornamento del firmware. Il telefono viene fornito con la patch di sicurezza di febbraio 2024, ma ora i colosso di Seul sta già rilasciando l’aggiornamento di marzo per il nuovo telefono hero di fascia media.

Come riportato da “SamMobile“, l’upgrade è in fase di lancio almeno in India e porta la versione A556EXXS1AXC1. Il pacchetto pesa poco meno di 210MB e, a giudicare dalla versione del firmware, l’aggiornamento consiste solo nella nuova patch di sicurezza di marzo 2024. Il registro delle modifiche menziona “Funzionalità nuove e/o migliorate” e “Ulteriori miglioramenti alle prestazioni“, ma questo è proprio l’aspetto del registro delle modifiche generico copia-incollato di produttore sudcoreano. Non esiste alcuna garanzia che il registro delle modifiche generico rifletta l’aggiornamento reale (questo bisogna tenerlo sempre presente, a prescindere dall’upgrade di cui vi stiamo parlando adesso).

Il Samsung Galaxy A55 viene già fornito con l’ultima versione di One UI disponibile, ovvero la One UI 6.1, il che significa che ci vorrà un po’ di tempo prima che il telefono riceva nuove e significative funzionalità software. La One UI 6.1 corrisponde allo stesso aggiornamento fornito con la serie Samsung Galaxy S24, sebbene non contenga strumenti intelligenti Galaxy AI per il telefono A55 di fascia media. Il suo chipset probabilmente non è in grado di gestire la suite Advanced Intelligence dell’azienda asiatica. Se possedete il Samsung Galaxy A55, potete scaricare questo aggiornamento manualmente sul vostro telefono aprendo l’app “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa” (fate attenzione alla percentuale di carica residua, che dovrà essere superiore ao 50% prima di far partire l’installazione). Nel caso in cui aveste qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com