Quella della figlia di Sinead O’Connor non è stata una semplice esibizione: sono stati minuti di raccoglimento. Il concerto tributo Sinéad & Shane At Carnegie Hall si è tenuto mercoledì 20 marzo a New York, con al centro la memoria di due grandi voci della scena irlandese: la già nominata Sinead O’Connor e il compianto frontman dei Pogues, Shane MacGowan.

La figlia di Sinead O’Connor canta Nothing Compares 2 U

Verso la fine dello show, in scaletta c’era una suite di brani iconici per concludere la serata con un ultimo saluto. Tra le canzoni della setlist era presente Nothing Compares 2 U, il grande classico interpretato da Sinead O’Connor nel 1990 e scritto per lei da Prince. Sul palco è arrivata Roisin Waters, la figlia 28enne della cantante scomparsa.

Roisin è entrata in scena a piedi nudi e dopo la sua esibizione è esploso un applauso scrosciante, pieno d’amore e dolore.

La morte di Sinead O’Connor

Il 26 luglio 2023 il corpo senza vita di Sinead O’Connor è stato trovato senza vita nella sua casa di Londra. Le prime notizie sulle cause che avevano portato alla sua scomparsa erano ancora fumose, con Scotland Yard che aveva parlato di circostanze “non sospette” . Tale conclusione era stata confermata dal coroner britannico, che aveva parlato di “cause naturali“.

Nel giorno della sua morte, Sinead O’Connor aveva appena 56 anni. Nel 2022 aveva confessato sui social tutta la sua disperazione a seguito della morte del figlio Shane, che si tolse la vita nel gennaio dello stesso anno a soli 17 anni. Quella di Sinead O’Connor fu una vita tormentata, durante la quale lottò contro il suo disturbo bipolare e le polemiche per la sua conversione all’Islam.

