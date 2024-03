La palla per l’attuazione della direttiva Case Green europea passa ora ai singoli stati membri dell’UE e oggi sappiamo che anche l’Italia è già al lavoro per procedere nella direzione già segnata dagli ultimi regolamenti per il risparmio energetico degli edifici residenziali. La viceministra Vannia Gava del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nel corso delle interrogazioni presso la Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera ha appena confermato proprio il via alla sessione di lavori necessaria per l’adeguamento alle decisioni comunitarie.

Servirà un’intensa pianificazione per analizzare tutte le misure necessarie per l’attuazione della direttiva Case Green. In Italia, il parco residenziale che dovrà essere ammodernato (secondo le nuove normative) sarà davvero ragguardevole. Per questo motivo, ci sono da considerare delle grosse ricadute economiche e occupazionali nel nostro paese. Riqualificare energeticamente gli edifici secondo quanto previsto pure dal PNIEC, Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, significherà impiegare non solo risorse finanziarie ingenti ma comporterà anche degli effetti positivi sull’occupazione e tutta la filiera dei settori dell’edilizia e delle installazioni.

I lavori iniziati ora per l’attuazione della direttiva Case Green in Italia da parte dell’esecutivo durerannop svariate settimane. Secondo alcune ipotesi, solo a fine maggio dovremmo ottenere un quadro più completo degli interventi da mettere in campo. Si dovrà procedere quanto prima nella direzione comunitaria indicata, visto che già nel 2030 il parco residenziale italiano dovrà consumare un bel 16% in meno di risorse energetiche rispetto ai dati del 2022.

A fine maggio o al massimo inizio giugno dovrebbe anche essere chiara la pianificazione del Governo di eventuali incentivi e bonus per favorire i lavori di ristrutturazione. Non c’è dubbio che il peso dell’adeguamento potrebbe ricadere solo sui cittadini se non si metteranno in campo delle misure di aiuto (come il vecchio eco-bonus) per le famiglie. Comprenderemo le intenzioni reali del nostro esecutivo solo in primavere inoltrata.

