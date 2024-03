Nel giorno della Festa del Papà, Vasco Rossi condivide sui social un messaggio dolce per i suoi tre figli. Il rocker di Zocca è padre di Luca, Lorenzo e Davide e il 19 marzo è l’occasione per ripercorrere teneri ricordi degli anni ormai passati, quando stringeva tra le braccia i suoi bimbi.

“Ho iniziato a fare “la professione” del padre non sapendo assolutamente come farlo ma facendolo nel modo più spontaneo possibile”, le parole di Vasco Rossi che raramente su Instagram si mostra nelle vesti di padre. La Festa del Papà porta alla sua memoria una carrellata di ricordi e rappresenta l’occasione giusta per ricordare gli “esordi” di quella che difinisce una sorta di “professione”.

“Quando hai un figlio improvvisamente ti rendi conto che (se fosse necessario) esiste una persona per la quale daresti la vita subito”, prosegue il Blasco su Instagram mentre condivide un carosello che racchiude foto e video di alcuni dei più bei momenti trascorsi insieme.



“A quel punto capisci anche che la tua posizione non è più quella di essere al centro dell’universo”, aggiunge, condividendo uno degli insegnamenti più importanti della sua vita. “E Questo è un bell’insegnamento!! Sono orgoglioso dei miei figli e loro lo sanno che ci sarò sempre per tutti e tre: Luca, Lorenzo e Davide”, conclude.

Vasco in tour nel 2024

Vasco Rossi sarà in tour nel 2024. A giugno tornerà sul palco per alcuni appuntamenti speciali con i fan in programma a Milano e a Bari, dopo la data zero di Bibione.

Questi i concerti di Vasco nel 2024:

2 giugno 2024 Bibione, Stadio Comunale – DATA ZERO

7, 8, 11, 12. 15, 19 e 20 giugno 2024 Milano, Stadio San Siro

25, 26, 29 e 30 giugno 2024 Bari, Stadio San Nicola