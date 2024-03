Al via Studio Battaglia 2, il legal drama italiano basato sulla serie britannica The Split. In questa seconda stagione, l’avvocata Lunetta Savino e le sue due figlie, interpretate da Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio, saranno alle prese con nuovi casi d’ufficio.

La seconda stagione, anch’essa diretta da Simone Spada, è composta da sei puntate, in onda dal 19 marzo su Rai1. Le storie personali e professionali di Anna Battaglia (Barbora Bobulova), Nina Battaglia (Miriam Dalmazio) e della madre Marina (Lunetta Savino) sono sempre più intricate. Nella prima stagione, tutto ruotava intorno a due importanti studi legali di Milano, lo Studio Battaglia e lo Studio Zander & Associati, spesso in competizione tra loro.

In questo nuovo ciclo di puntate, i due studi si sono fusi dopo l’acquisizione, diventando Studio Zander Battaglia. Anna e Massimo (Giorgio Marchesi) continuano a vedersi di nascosto. Lei, sposata con Alberto (Thomas Trabacchi) deve scegliere tra sentimenti ed emozioni. Marina incontrerà una vecchia fiamma. Viola (Marina Occhionero), sposata e in attesa del primo figlio, dovrà fare i conti con il caro affitti di una città come Milano.

Di seguito le anticipazioni sulla prima puntata, in onda stasera.

Dopo l’acquisizione dello Studio Battaglia da parte di Zander, le tre avvocate Battaglia tornano a lavorare insieme. Stavolta nello studio vetrato, che ora si chiama Studio Zander Battaglia. Gli accordi prevederebbero che Marina si ritiri appena chiuse le cause in corso, ma lei sembra avere altri piani e questo porta non poca tensione con Zander. Marina e Nina lavorano sul caso del Professor Loi, un docente di religione in pensione che vorrebbe cambiare vita. Anna è sempre più legata a Massimo, e la passione tra i due è travolgente, ma lei cerca ancora di far funzionare il matrimonio con Alberto. La donna teme, inoltre, di far soffrire i figli.

Nel cast di Studio Battaglia 2: Barbora Bobulova è Anna Battaglia; Lunetta Savino è Marina Battaglia; Miriam Dalmazio è Nina Battaglia; Marina Occhionero è Viola Battaglia; Giorgio Marchesi è Massimo; Thomas Trabacchi è Alberto Casorati; Massimo Ghini è Giorgio Battaglia.

L’appuntamento con Studio Battaglia 2 è per stasera ore 21:30 su Rai1.

