Le Indagini di Lolita Lobosco 3 va in onda il 18 marzo con la terza puntata. Luisa Ranieri veste ancora i panni del personaggio creato dai romanzi gialli di Gabriella Genisi. Un vicequestore donna in un mondo di uomini, Lolita è forte e determinata, senza perdere mai la sua femminilità e la sua abilità nelle indagini.

In questa terza stagione, Lolita sarà colta alla sprovvista da un nuovo amore, che la prende alla sprovvista, dopo aver collezionato tanti fallimenti. Intorno a lei ritroviamo Nunzia (Lunetta Savino) e Carmela (Giulia Lobosco), che decidono di dare una svolta alle loro vite, aprendo un agriturismo insieme a Trifone (Maurizio Donadoni).

Lello (Jacopo Cullin) si prepara molto seriamente al ruolo di padre di due gemelli. Antonio (Giovanni Ludeno) deve fare i conti con Porzia (Claudia Lerro). Marietta (Bianca Nappi) continua a inseguire l’amore e la felicità, ignorando le convenzioni sociali e le apparenze.

Si intitola “Terrarossa” la terza puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 3, di cui vi riportiamo la sinossi:

Lolita è alle prese con il suicidio di una giovane imprenditrice agricola, che tuttavia non la convince. La poliziotta sospetta infatti che si tratti di un omicidio camuffato da suicidio ai danni di una donna troppo intraprendente e progressista. Forte continua a ripeterle che non ci sono prove, ma d’altronde da quando si è trasferito a casa di Lolita i due si confrontano e battibeccano tutto il giorno, proprio come una strana coppia di vecchia data. Lello, nel frattempo, si prende qualche giorno di congedo per dedicarsi all’arrivo a casa dei gemelli. Per Trifone, invece, arriva finalmente il momento per provare a chiarirsi con Nunzia e ottenere il suo perdono. Lolita non riesce a darsi pace per la vicenda che la tormenta ormai da giorni e che riguarda una persona per lei molto importante che sta rischiando la vita. Anche per questo prende bruscamente le distanze da Leon. Ma Angelo ha un’intuizione inaspettata e ritorna prepotentemente nella vita di Lolita.