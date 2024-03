Una buona notizia per tutti gli appassionati di Black Mirror. La serie antologica creata da Charlie Brooker tornerà su Netflix nel 2025. L’annuncio arriva direttamente dall’evento Next, che si è tenuto a Londra.

Sono previsti sei nuovi episodi, tra cui il seguito del primo episodio della quarta stagione, intitolato Uss Callister, basato su una storia ispirata a Star Trek. L’episodio parlava di un programmatore che aveva creato un videogioco utilizzando il DNA di alcuni suoi colleghi per realizzare dei cloni digitali e guidarli in missioni spaziali.

Questo episodio, diretto da Toby Haynes, aveva fatto vincere ai suoi creatori, William Bridges e allo stesso Brooker Emmy Awards per Outstanding Television Movie, Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special e Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie.

Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla settima stagione di Black Mirror, ma secondo quanto circola, Brooker sarà confermato nel ruolo di produttore esecutivo, insieme a Jessica Rhoades e Annabel Jones.

Lo show è prodotto da Broke & Bones e concesso in licenza a Netflix da Banijay Rights.

