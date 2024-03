Disney+ ha condiviso il primo trailer di Becoming Karl Lagerfeld, miniserie biografica sul grande stilista e fotografo, che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 7 giugno 2024.

Il video fornisce un assaggio di ciò che verrà raccontato in TV con l’attore tedesco-spagnolo Daniel Brühl nei panni del protagonista.

Brühl, noto per una serie di ruoli importanti, anche da protagonista, a Hollywood, in pellicole come “Rush”, in cui interpreta magistralmente Niki Lauda, “Good Bye, Lenin!”, “Captain America: Civil War” e “Bastardi senza gloria”, appare nel trailer con l’iconica coda di cavallo che ha caratterizzato il look di Lagerfeld.

Becoming Karl Lagerfeld è ispirato al best-seller Kaiser Karl scritto da Raphaëlle Bacqué e ripercorre l’ascesa dello stilista tedesco al vertice della moda mondiale, fino alla direzione creativa di Fendi e Chanel. Nella serie si racconta l’incontro con Jacques de Bascher (interpretato da Théodore Pellerin), suo amico di lungo corso, la rivalità col collega Yves Saint Laurent (Arnaud Valois) e il rapporto con Pierre Bergé (Alex Lutz), suo socio in affari. Nel cast anche Agnès Jaoui nei panni della fondatrice della casa di moda Chloé, Gabrielle Aghion, figura chiave nella carriera di Lagerfeld.

Altri personaggi storici del mondo dell’arte e della moda che compariranno nei vari episodi sono Paloma Picasso (interpretata da Jeanne Damas), Andy Warhol (Paul Spera), Marlene Dietrich (Sunnyi Melles) e Loulou de La Falaise (Claire Laffut).

Becoming Karl Lagerfeld è stata ideata da Christophe Riandee e prodotta da Isabelle Degeorges per Gaumont e da de Crémiers per Jour Premier. Jérôme Salle, regista e produttore, ha diretto gli episodi 1, 2 e 6, mentre Audrey Estrougo gli episodi 3, 4 e 5. La sceneggiatura è stata curata da Isaure Pisani-Ferry, insieme a Jennifer Have e Raphaëlle Bacqué.

