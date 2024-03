Gli ultimi dati sulla produzione di energie rinnovabili in Italia sottolineano un sostanzioso passo in avanti per il nostro paese in questo settore. Il più recente report a disposizione è quello che fa riferimento al mese di gennaio 2024 ed è stato da poco pubblicato da Terna, ossia il proprietario della rete di trasmissione italiana dell’elettricità in alta e altissima tensione. Peccato che i risultati ottenuti, seppur ottimi, sono ancora deludenti rispetto ad alcni dati emblematici europei a noi molto vicini.

In generale, la produzione nazionale netta di energia elettrica è stata pari a 21,2 miliardi di kWh nello scorso mese di gennaio. Sul totale, le fonti rinnovabili hanno coperto il 33,7% della domanda elettrica. Il salto rispetto all’anno scorso è palese, visto che nel gennaio 2023 la stessa quota era pari solo al 27,7%. Più nel dettaglio, la corsa alle energie green è stata guidata dalle risorse idriche con un +47,7%, ancora da quella eolica con un +22,8% e ancor meglio ha fatto il fotovoltaica con un +25,5%. Non si segnalano invece dei grossi cambiamenti per la la fonte geotermica.

La crescita delle energie rinnovabili è a danno (per fortuna) delle tradizionali fonti termiche. Dall’anno 2023 al 2024, prendendo sempre come riferimento il mese di gennaio, questa voce è scesa di ben il 13,6% . In questo contesto, è praticamente crollata la produzione da carbone con un sostanziale meno 85%. I dati positivi verso la sostenibilità della produzione elettrica riguardano anche la capacità rinnovabile in esercizio che è aumentata di 687 MW. Anche in quest’ultimo caso, il salto rispetto all’anno scorso è positivissimo con un +131% rispetto a quanto di scena 12 mesi fa.

I dati appena riportati sono senz’altro positivi ma, se confrontati con quelli di alcuni paesi europei, appaiono alquanto miseri. Prendendo gli ultimi dati annuali del 2023, sappiamo che in Germania, le rinnovabili hanno fornito circa 260 TWh (pari alla ragguardevole quota del 59,7% sul totale, tra l’altro in crescita del 7,2% rispetto al 2022. Anche In Spagna, le cose vanno molto meglio che da noi: la produzione annuale da rinnovabili del 2023 è stata pari a 135 TWh (il 50,4% sul totale raggiunto anche con altre fonti). Insomma, di strada da fare ne abbiamo ancora tanta, almeno se vogliamo essere al pari dei colleghi continentali.

