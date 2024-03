La sfida tra Samsung Galaxy S25 ed iPhone 16 Pro per forza di cose si giocherà soprattutto sul fronte prestazioni, al punto che stanno facendo non poco rumore le indiscrezioni che sono venute a galla in queste ore in vista del prossimo anno. In attesa di conoscere le mosse di Apple coi top di gamma che avremo modo di toccare con mano subito dopo l’estate, sembrano molto chiare le intenzioni in Corea. Già, perché i passi in avanti rispetto a quello che stiamo constatando con il Samsung Galaxy S24 potrebbero essere evidenti anche ad occhio nudo sul tema performance, stando ai rumors di oggi 12 marzo.

Cosa sappiamo sulla prima sfida a distanza tra Samsung Galaxy S25 ed iPhone 16 Pro

Dopo le anticipazioni sul possibile processore del top di gamma atteso nel 2025, stando a quanto riportato la scorsa settimana, oggi è possibile fare uno step in più, immaginando alcuni risvolti relativi alla sfida a distanza tra i due principali produttori di smartphone in questo momento storico. In cosa farà la differenza il Samsung Galaxy S25 rispetto al prossimo iPhone 16 Pro? Ovviamente, ad oggi, non abbiamo riscontri ufficiali, ma le ultime indiscrezioni parlano di un chip impressionante in merito alla potenziale adozione del tanto invocato Snapdragon 8 Gen 4.

Ad esempio, in Cina si ritiene che i prossimi Samsung Galaxy S25, attraverso lo stesso Snapdragon 8 Gen 4, possano essere in grado di raggiungere un punteggio single-core di 3.500 punti. Per capire di cosa stiamo parlando, è sufficiente prendere atto che con il Samsung Galaxy S24 non siamo andati oltre i 2.800 punti. Stando ai rumors riguardanti il futuro device di punta in casa Apple, sembrerebbe che il nuovo iPhone 16 Pro sia destinato ad arrivare a 3.300 punti. Dunque, un punto di partenza molto interessante per il dispositivo Android.

Staremo a vedere se il Samsung Galaxy S25 riuscirà a mantenere le promesse, soprattutto con il raffronto rispetto al prossimo iPhone 16 Pro.