Il colosso di Seul ha annunciato il Samsung Galaxy A55 e ha rivelato le sue specifiche in veste ufficiale, a seguito di tonnellate di fughe di notizie che avevano già rivelato tutto ciò che dovevamo sapere. Un aspetto interessante del telefono che è stato ora confermato è che viene fornito con un massimo di 12GB di RAM.

Come riportato da “SamMobile“, questa è la prima volta che un telefono di fascia media Samsung ottiene 12GB di RAM, che completeranno il nuovo speciale chip Exynos che alimenta il Samsung Galaxy A55. L’Exynos 1480 ha una GPU alimentata da AMD e, anche se dovremo testare il telefono per vedere come si comporta il nuovo chip, in teoria dovrebbe consentirgli di offrire alcune delle migliori prestazioni che abbiamo visto su un telefono Galaxy di fascia media, soprattutto per i giochi. Il Samsung Galaxy A55 è disponibile in più configurazioni di memoria: 8GB di RAM con 128 o 256GB di spazio di archiviazione o 12GB di RAM con 256GB di spazio di archiviazione. Resta da vedere quanto sarà disponibile la variante con 12GB di RAM. Il produttore asiatico non ha ancora fornito queste informazioni, ma dovreste essere in grado di conoscere la disponibilità della variante da 12GB nel vostro Paese sul sito Web ufficiale una volta che il Samsung Galaxy A55 sarà in vendita o in pre-ordine.

Il device ha un prezzo di 479 euro per la variante 8/128GB e 529 euro per la variante 8/256GB; i prezzi per la configurazione da 12/256GB non sono disponibili dall’11 marzo. Le vendite inizieranno alla fine di questo mese, con date di rilascio esatte che variano in base al mercato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

