Le Indagini di Lolita Lobosco 3 torna l’11 marzo con la seconda puntata. Luisa Ranieri veste ancora i panni del personaggio creato dai romanzi gialli di Gabriella Genisi. Un vicequestore donna in un mondo di uomini, Lolita è forte e determinata, senza perdere mai la sua femminilità e la sua abilità nelle indagini.

In questa terza stagione, Lolita sarà colta alla sprovvista da un nuovo amore, che la prende alla sprovvista, dopo aver collezionato tanti fallimenti. Intorno a lei ritroviamo Nunzia (Lunetta Savino) e Carmela (Giulia Lobosco), che decidono di dare una svolta alle loro vite, aprendo un agriturismo insieme a Trifone (Maurizio Donadoni).

Lello (Jacopo Cullin) si prepara molto seriamente al ruolo di padre di due gemelli. Antonio (Giovanni Ludeno) deve fare i conti con Porzia (Claudia Lerro). Marietta (Bianca Nappi) continua a inseguire l’amore e la felicità, ignorando le convenzioni sociali e le apparenze.

Si intitola “Se vuoi morir” la seconda puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 3, di cui vi riportiamo la sinossi:

Lolita viene costretta da Marietta a prendere parte a una festa di ballo in maschera. A organizzare l’evento sono Alfredo Mari e suo marito Salvatore, che durante il ricevimento nella bellissima villa viene misteriosamente ucciso. Diverse le piste possibili, ma tutte si risolvono in un buco nell’acqua. Sarà proprio il bel Leon, con la sua testimonianza, a dare una svolta alle indagini. E così, nonostante le sue remore, Lolita decide di dargli una possibilità ed esce con lui. Intanto, Trifone riesce a convincere Nunzia a fare una vacanza nella splendida Parigi. Ma le cose non vanno esattamente come i due speravano… E aria di crisi c’è anche a casa Forte, dove le tensioni tra Antonio e Porzia esplodono creando un’inaspettata frattura. Unica buona notizia pare essere l’arrivo anticipato dei due figli di Esposito.