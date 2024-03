Paramount+ lavora a una serie Happy Face, ispirata alla vera storia di Melissa Moore, figlia del serial killer Keith Hunter Jesperson.

La serie, creata da Robert e Michelle King, gli stessi di Evil e The Good Wife, è scritta da Jennifer Cacicio, già sceneggiatrice di Your Honor, che ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva.

La protagonista di Happy Face sarà interpretata da Annaleigh Ashford, nota per i suoi ruoli in Ecco a voi i Chippendales e Masters of Sex. Accanto a lei una celebrità del cinema del calibro di Dennis Quaid, che per la televisione ha recitato, tra gli altri, in Goliath e Lawman: La storia di Bass Reeves. Annunciato nel cast anche James Wolk, reduce dalla serie TV Ordinary Joe, ma noto per aver preso parte a Mad Men e Zoo.

Happy Face – Trama

La serie inizia con la telefonata di Keith Hunter Jesperson (Quaid) a sua figlia Melissa Moore (Ashford), dopo che i due per decenni non si erano parlati. Quando Melissa seppe che suo padre era lo spietato serial killer che i media chiamavano Happy Face, accusato dell’omicidio di 8 donne, aveva 15 anni. L’uomo dal carcere riesce a entrare nuovamente nella vita della figlia dichiarandosi colpevole di un omicidio, per cui un altro uomo è sotto processo. Melissa vuole indagare per scoprire se un innocente sta per essere condannato per un crimine commesso dal padre. Nel frattempo scopre anche l’effetto che gli omicidi di Keith hanno avuto sulle famiglie delle vittime.

Paramount+ ha ordinato 8 episodi di Happy Face. Le riprese dovrebbero iniziare in primavera a Vancouver, mentre la distribuzione in streaming è prevista per il 2025.

Continua a leggere Optimagazine