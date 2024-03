Quarta e ultima puntata di Makari 3, in onda stasera 10 marzo su Rai1 con “La segreta alchimia.” Claudio Gioè veste i panni dell’impavido giornalista e scrittore Saverio Lamanna. In questa stagione deve affrontare quattro nuovi casi di omicidio insieme all’amata Suleima e al suo inseparabile Piccionello.

Uno di questi riguarda la terribile faida fra due sue ex. C’è poi un altro mistero che affonda le radici nella tragica storia della città di Gibellina, mentre un antico amore di Marilù viene ucciso nel corso di un festival letterario. Non mancherà un presunto incidente all’interno di un bellissimo centro termale. La relazione tra Saverio e Suleima barcolla, e l’improvviso arrivo di Michela e Giulio può avere dei risvolti catastrofici per la loro relazione. Si scatena un pericoloso gioco di affinità elettive, in cui Peppe Piccionello sarà il solo a vederci chiaro fin dall’inizio.

Di seguito vi riportiamo le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata di Makari 3.

Piccionello ha vinto un soggiorno alla Segreta Alchimia, un bellissimo centro termale. E decide di andarci insieme a Saverio che, dopo i recenti disastri, è abbacchiatissimo e depresso. Lamanna vorrebbe tirarsi indietro, ma alla fine accetta l’offerta dell’amico, che è preoccupato per lui e vuole aiutarlo. E poi quel posto è davvero bellissimo. Ma all’improvviso una tragedia! Carolina Torre, che insieme al marito è proprietaria del centro termale, viene trovata esanime, in un lago di sangue. Per fortuna respira ancora, ma finisce in coma. Tutto fa pensare a una fatalità. Saverio, però, ben presto fiuta che non si tratta di un incidente e, insieme a Piccionello, si mette a indagare. I due scoprono che dietro la smagliante facciata della Segreta Alchimia si nascondono molti segreti. Segreti che coinvolgono Danilo, il marito di Carolina, alcuni collaboratori, fra cui la bellissima Stella, e non solo. Ma non è tutto, perché Piccionello, con la complicità di Azrah, ha fatto arrivare allo stabilimento termale anche Suleima. E quindi è chiaro che quei giorni non saranno cruciali solo per l’indagine.