L’ultimo top di gamma di casa Samsung ha stupito un po’ tutti per il grande comparto tecnico arricchito con l’intelligenza artificiale. Anche il modello base, ossia il Samsung Galaxy S24, può contare su quest’interessante innovazione tecnologica. Ecco quindi che c’è grande attenzione per questi nuovi top di gamma di stampo Samsung, con la ricerca già di qualche sconto che possa far risparmiare qualche euro. A tal proposito c’è un piccolo sconto da tenere ben presente su Amazon e che riguarda il Samsung Galaxy S24 black da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Approfondiamo la nuova sforbiciata al prezzo del Samsung Galaxy S24 su Amazon in queste ore

Altra promozione aggressiva, insomma, dopo quella trattata a febbraio. Può essere quest’oggi un’occasione da sfruttare al volo per avere tra le mani questo top di gamma, ma bisogna affrettare i tempi d’acquisto perché le scorte a disposizione sono quasi terminate. Approfondendo la questione ecco che ritroviamo uno sconto del 4% applicato sul prezzo mediano di 843 euro, arrivando quindi alla cifra finale di 808 euro.

Samsung GALAXY S24 SM-S921BZKGEUB Type: Smartphone

2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2

C’è un piccolo risparmio che può senza dubbio far comodo a qualche utente che ha intenzione di acquistare questo Samsung Galaxy S24, ma come già accennato in precedenza sta andando a ruba e c’è il rischio che in poche ore possa non esserci più disponibilità su Amazon. Altro aspetto positivo è la possibilità di acquistare questo top di gamma di ultima generazione a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di avvicinarsi a questo tipo di spesa.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo Samsung Galaxy S24, ecco che ci troviamo di fronte ad un flagship con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz, Vision Booster e foro centrale per la fotocamera anteriore. Il processore è un Exynos 2400 supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il comparto fotografico offre in tutto quattro sensori: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 12 MP. Infine la batteria è da 4000 mAh e supporta la ricarica rapida da 25 W.

